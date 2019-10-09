中生怒撕清大連儂牆被送辦 疑發崩潰文稱「弱勢群體」網熱議

2019-10-09 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕清大連儂牆上月30日傳出被一名女子撕毀，學生會報案後警方追查發現是由劉姓中國女交換生所為，並依毀損罪嫌送辦。批踢踢眼尖網友昨爆卦該女在微博發文，文中指台媒「捕風捉影」、「大肆煽動」，以及個人訊息被曝光，還稱壓力很大、很崩潰，求助中共官媒《人民網》，引發兩岸鄉民熱議。

微博文中提到，「台灣媒體捕風捉影開始曝光，大肆煽動這件事」，並指個人訊息已被曝光，她稱「下週準備開庭審訊」、不清楚後續會如何宣判，「現在壓力很大，也很崩潰」。

微博文中也提及，交換生在這處於「弱勢群體」、「所受的委屈也不能申訴！」並在文末標記《人民網》與微博官方帳號，期盼能請求協助。

不過，早在上月30日，該微博就曾發文表示，「明天為新中國成立70週年，學校宣傳欄居然張貼著反共和支持港獨的海報標語？！氣急敗壞，一把全撕了」，還稱「我尊重每個地區人民的想法和觀點」，但不許任何人以任一理由詆毀中國。

中國網友看見該篇訴苦文後，紛紛在底下留言支持「心疼你」、「不就是撕了海報嗎？」建議「有沒有諮詢過當地法律人士？」「有聯繫原來的學校嗎？」「找海協會或國台辦」、「提前回來就是了」。

台灣鄉民則回應，「還能上網不錯了，一堆人被中共抓走直接消失」、「尊重觀點，然後撕光光，笑死」、「去看了一下微博 被拱成英雄了」、「撕毀別人東西態度還那麼囂張」、「敢鬧事不敢接受法律責任」。

據了解，劉女宣稱連儂牆上支持反送中海報與標語過於偏激，才會憤而撕毀後丟垃圾桶。陸委會發言人邱垂正回應，針對近期中生、中客在台打人、連拆連儂牆等行徑，若涉及違反相關法令，未來恐面臨無法繼續來台、就學的問題，希望他們能包容、尊重不同言論內容。

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