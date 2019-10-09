曾唱包子歌挺韓 北京台女再惹議稱：綠媒摧殘台灣年輕人

2019-10-09 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一段影片，一名自稱來自台北，現就讀北京清華大學博士班的陳翊瑄，在片中表達對中國的熱愛，聲稱「台灣人本來就是中國人，哪裡有什麼差別」、「期盼兩岸早日統一」等，該在網路流傳後也引發中國媒體紛紛轉載，台灣網友則批她舔共、無恥。

自稱來自台灣，現於北京清華大學就讀的陳翊瑄於2日在微信公眾號「京彩台灣」發表一段影片，片中稱她從台北到北京已2年，感覺在中國的生活特別充實，當地人文對她來說沒有什麼差異，並稱「北京就是我的家，長輩告訴我，台灣人本來就是中國人，哪裡有什麼差別，大陸讓我非常有歸屬感。」、「又是一年一度的國慶來到，今年70周年對大家都是意義非凡……期盼兩岸早日統一」等。該段影片發布後被中國網友瘋傳，多家中媒如CCTV中文、中國日報、環球網也競相轉載。

台灣網友看到這段影片後，則是紛紛批評，質疑「那麼愛中國不會放棄台灣藉喔」、「不這樣講下一秒就被消失了」、「那就趕快取得聯合國唯一代表中華人民共和國的身份，拋棄『中華民國』國籍喔」、「兩岸一家親 跟柯文哲的台詞一樣」、「不願意放棄中華民國國籍，都是在講幹話」、「無感耶 經過認證播出就覺得還好」、「勇敢放棄健保我挺妳」，也有部分網友認為「怎麼不用台語說，分明就是支那人」、「中國臉 一看就假的」、「一看就知道假的」。

不過也有網友起底，指這名女學生曾於2012年上過媒體版面，當時她就讀台北某大學輪機系四年級，名字則是「陳臆先」，當年是因以女性身分考上鍋爐乙級技術士證照，因亮眼外型卻立志當黑手而吸引媒體報導。今年3月間她也曾因高雄市長韓國瑜被罵土包子，自唱「包子歌」挺韓，並稱讚韓面對批評都能微笑面對。

據悉，陳翊瑄在接受「京彩台灣」採訪時表示，自己做的是正確的事情，身邊的親友都非常支持她，強調台灣人本來就是中國人，並指稱「我們都是堂堂正正的中國人，以台灣的女兒為榮、以生為中國人為傲」、「其實我最擔憂的還是台灣年輕人被摧殘，因為我們是中國人的事實竟然也能成為負面報導，綠媒所做的這些事，才讓我嘖嘖稱奇，為了去中國化，刻意扭曲歷史」。

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