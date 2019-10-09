下一個獵巫對象？ 中官媒怒嗆蘋果上架「香港抗爭地圖」

2019-10-09 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國各界近日開始抵制美國職籃NBA，在愛國情緒高漲之際，蘋果公司（Apple）4日批准可顯示香港反送中抗爭活動和港警位置的「HKmap 即時地圖」在 App Store 重新上架。繼中國官媒《環球時報》發文批評蘋果後，另一間中官媒《人民日報》再度痛批蘋果，威脅說：「為暴徒護航，蘋果公司想清楚了嗎？」

《人民日報》評論文章指出，這款地圖在蘋果APP商店裡堂而皇之上架，讓香港的「暴徒」大搖大擺出來「行兇」，又大搖大擺逃避追捕，蘋果公司的批准不加掩飾，要為「暴徒」護航，居心何在？此時此刻，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，為暴力亂港之徒大開中門，是有意要做「幫兇」嗎？

文章提到，這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思，蘋果公司和其他這樣的企業，都應該明辨是非，也應該明白一個道理：「中國好，香港好，他們的市場才會更廣闊、更可持續」。

「HKmap」該款app的主要用途是標示示威活動與港警所在位置，可提供其他示威者追蹤警察的動向，而民眾能避開警察部署催淚瓦斯的區域。2日時蘋果公司以會鼓勵非法行為為由，宣布不上架；不過，4日時蘋果公司又再批准這款app上架。

蘋果公司（Apple）4日批准可顯示香港反送中抗爭活動和港警位置的「HKmap 即時地圖」在 App Store 重新上架。（圖擷取自App Store）

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