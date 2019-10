每個美國人都有挺港權利！NBA風暴希拉蕊也發聲

2019-10-09 07:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷「挺自由、撐香港」的言論讓萬千中國人心碎,更發起了一連串民族主義式的反NBA活動,體育事件上升成價值觀的論戰,美國前國務卿希拉蕊也跳入戰局,昨日在推特上發文,稱每個美國人都有挺香港的權利。

希拉蕊在推特表示,「每個美國人都有權利發聲,表達自己對於香港民主與人權的支持,句點」(Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop.)這番話引起各國網友熱烈討論,有中國網民到希拉蕊的推特嗆聲「每個中國人都有權不觀看NBA,不使用美國產品。」香港網友則對於希拉蕊的發聲紛紛表達感謝。

對於中國網民壓迫、官媒批判甚至中國官方停止轉播NBA所有季前賽,NBA總裁席爾瓦8日在東京賽前記者會中表示,「毫無疑問,莫雷的發言導致龐大的經濟損失和嚴重後果,但我仍支持莫雷擁有言論自由,他有發表不同政治觀點的權利」。

Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法