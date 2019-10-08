NBA少了中國市場會倒？ 鄉民解析：不過損失慘重罷了

2019-10-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey），日前在推特上表達「撐香港」，引起中國官方和球迷雙重圍剿，多家中國贊助商紛紛撤銷贊助，中國的電視與網路也相繼暫停轉播，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）今（8）日受訪強調「不會為了莫雷的言論自由而道歉」。針對中國一連串的反NBA浪潮，台大PTT八卦板有內行鄉民分析表示，NBA不會倒，「肯定會繼續下去，不過損失慘重罷了」。

綜合媒體報導，有網友今天在八卦板上發文提問「少中國市場NBA也不會倒吧」，釣出內行鄉民列舉數據分析，「目前NBA從中國市場每年賺取大約12億美金，分攤到每個球隊，等於損失2000萬美金，分攤到每個球員大約薪資會降低20%，這是直接的。間接的包括許多依靠中國市場賺錢的贊助商，都會削減廣告投入，比如耐克（NIKE，耐吉，中國稱耐克），中國區的利潤佔了全球利潤的35%，這種損失要虧慘了」。

內行鄉民還在文中指出，「最終NBA因為一句話損失預計在15~20億美金一年，說多不多﹐說少不少，約佔NBA年營收的15%~20%之間」，他認為本次的「莫雷事件」是中美貿易戰的延續，「美國對中國保持了大約500億美金左右的出超，中國在貿易戰上一直都沒有針對服務貿易動手，NBA會是第一個躺槍的」。

至於引起中國官民全面圍剿的火箭隊總經理莫雷，分析的內行鄉民推測，由於「火箭隊在中國的收益最多，莫雷本人明年應該會因為業績問題辭退」。此外，對於「NBA少了中國市場會不會倒」的議題，有許多網友紛紛在下方推文表示，「完全沒有中國市場NBA也不會倒好嗎」、「少中國頂多回到90年代那樣而已」、「錢很重要沒錯，你中國能用錢買你言論自由，瞧瞧香港人，用多少錢都買不回來這些東西」、「如果反NBA浪潮能讓中國炒鞋風氣降低，倒也不錯XD」。

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