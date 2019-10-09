從催淚彈變實彈鎮壓 香港學生無懼︰港人沒那麼容易放棄

2019-10-09 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕從6月9日香港爆發「反送中」大遊行開始至今，警民衝突愈演愈烈，警方鎮壓抗議民眾從一開始的催淚彈，到10月1日首次使用實彈，加上在香港特首林鄭月娥頒布「禁蒙面法」後，警民衝突更加劇烈。香港抗議人士也坦言，6月第一次發射催淚彈時，大家基本上撐不過10秒，但是到了現在，催淚彈只是基本套餐，「沒人在怕了」。

根據《美國之音》報導，港警在6月12日首度對抗議群眾使用催淚彈，在驅散示威者的行動中發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈以及數發橡膠子彈，正式引爆香港警民嚴重對立。到了8月初，據港警公佈資料顯示，警方所發出的催淚彈數量已累積爆增至1000發，共使用過160發橡膠子彈、約150發海綿彈。

時至中共建政70週年的10月1日，數以萬計的香港群眾在這天發起「國殤」遊行，當天警方共發射1400枚催淚彈、約900枚橡膠子彈、190枚布袋彈、230枚海綿彈，逮捕了269人，港警在此日行動中所使用的彈藥量及逮捕人數都創下新高，其中警方在此次行動中首度打出6發實彈，其中1發子彈還擊中一名18歲高中生的左胸，引起國際震驚。

從催淚彈到實彈

在抗議活動中擔任急救員的Balian受訪時指出，當初沒人想到會變成這樣，6月12日警方首次發射催淚煙的時候，其實所有人都沒有防護裝備，那天最多只有N95口罩，但這口罩在催淚煙中是撐不了10秒，但是到了現在，Balian認為：「我們覺得那個tear gas（催淚彈）已經是基本套餐，沒人在怕的了。」Balian提及，以前沒人想過每個香港家庭的家中都會有一套防護裝備，但現在幾乎每個家裡都有了。

香港理工大學學生Tony則表示：「催淚彈都是日常，都不會怕啦。從一開始的反應，哇TG（催淚彈英文縮寫），然後，喔TG，到現在，哎TG，已經都慢慢習慣這個催淚彈了了，何況他現在已經開始開實彈了，所以我們都覺得TG已經不算什麼事了。」另外Tony也提到，原本他很害怕布袋彈，因為害怕被打到會骨折或有生命危險，不過現在港警連實彈都發射了，他開始覺得布袋彈不算什麼，他語帶無奈地說：「你的接受程度會愈來愈高，但這其實不是好事。」

抗爭已成香港人生活日常

對於抗爭以外的日常生活，Tony說他週一至週五都要上學，但平常在校園內也會抗爭，像是罷課或是「罷吃」那些支持警方和中資的餐廳，抗爭早已成為港人生活日常。另一名香港理工大學學生Rachel帶著口罩受訪時表示，雖然她不敢在抗爭中走在前線，但她也透過抵制親中店家來表達支持，Rachel強調：「我不希望他們還能賺我們的錢來讓他們獲利。」

談到抗爭活動所帶來的影響，Tony強調：「雖然在生活上有些不便，但我們都盡量堅持，這都是我們可以做的事，像有些人沒去前線抗爭，但他們可能也在默默地做這些事。」Tony也說：「累還是會有點累的，但香港人不會那麼容易放棄，今天不走出來，以後就走不出來了。」

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