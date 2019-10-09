「別想鎮壓香港」 川普撂話撐港

2019-10-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國白宮發布聲明指出，美中第十三輪貿易談判將於週四（十日）在華府展開，雙方談判代表將就六大議題進行磋商。分析師指出，香港反送中抗議行動可能使美中談判蒙上陰影；美國總統川普撂狠話，警告中國若做出任何壞事，鎮壓香港示威，將影響與美國的貿易談判。

聲明指出，美國貿易代表萊席爾和財長努勤將歡迎中國副總理劉鶴率領的中方代表團來美，從週四起繼續兩國貿易談判，討論議題將包括強迫技術轉讓、智財權、服務、非關稅壁壘、農產品和執法機制等。

寄望中國結構性改革 難上加難

外界預期，美中可能就中國採購美國農產品等事務達成原則性協議，但中國不可能屈服美國壓力，執行深度的結構性改革。

川普週一下午在白宮見證「美日貿易協議」簽署，被問及是否會接受與中方達成部分貿易協議時表示：「這不是美國想要的，我傾向於達成一個大協議，…但我認為這不太可能。」

至於香港反送中抗議行動，也可能成為川普施壓中國籌碼。川普表示，希望中國找出人道與和平的解決方式處理香港的政治抗爭，「中國若做出任何壞事，鎮壓香港示威，將影響與美國的貿易談判」。

港投資專家：川普會激怒中國

香港Port Shelter投資管理公司執行長哈里斯（Richard Harris）說：「川普將兩種情況連在一起，只會激怒中國，若中國對香港採取任何極端措施，美國只可能採取制裁和限制行動，這只會影響雙方已達成的任何進展。」

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