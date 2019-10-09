示威壓不下 林鄭不排除中央介入

2019-10-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥為化解「反送中」民主抗爭，四日頒佈爭議性極大的「禁蒙面法」，導致街頭抗議進一步惡化。林鄭八日召開行政會議前，嚴詞譴責示威者的暴力行徑無法無天，港府將以最大決心加以制止，但目前沒有計畫再次引用「緊急法」制定其他規例。不過，她也強調，一旦局勢過於惡劣，不排除請求北京中央政府介入。

暫無計畫再引用緊急法制定其他規例

林鄭指出，香港各區近日出現廣泛且具針對性的暴力行為，包括全面癱瘓鐵路、大肆破壞特定商店、向反對示威的民眾「私了」（動用私刑），以及在公路設置路障截查車輛，查看他人身分文件等，已是「無底線、無法無天」；同時嚴重影響餐飲和旅遊業，尤其十月初適逢中國「黃金週」假期，中客赴港人數卻下降逾五十％，各行各業都進入嚴冬。

針對外界質疑「禁蒙面法」並未緩和抗爭，林鄭聲稱，一段時間後才能看出成效，暫時不會再次引用「緊急法」訂立新規例。她也強調，「禁蒙面法」是為協助警方辨識犯罪者，以及發揮阻嚇作用，尤其開學後被捕人士中，十八歲以下佔四成，有必要提醒未成年者勿參與政治活動。

香港民意研究所最新民調顯示，林鄭的民意評分跌至廿二．三分，支持率淨值為負六十五％，再創新低，另有六成八受訪者反對港府制定禁止蒙面規例。

另外，香港「南華早報」八日引述多名港府資深官員指出，示威者的「暴行」已符合香港或國際法律「恐怖活動」的定義，如二○○二年開始實施的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，但港府不打算將示威者定調為恐怖份子，因為此舉不僅無法緩和情勢，還會導致投資出走、信用評級下降，甚至外國制裁等問題。香港警方八日公布，「禁蒙面法」五日實施後，共拘捕七十七人；反送中抗爭六月初爆發迄今，共拘捕二三六三人。

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