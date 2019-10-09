示威壓不下 林鄭不排除中央介入

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥為化解「反送中」民主抗爭，四日頒佈爭議性極大的「禁蒙面法」，導致街頭抗議進一步惡化。林鄭八日召開行政會議前，嚴詞譴責示威者的暴力行徑無法無天，港府將以最大決心加以制止，但目前沒有計畫再次引用「緊急法」制定其他規例。不過，她也強調，一旦局勢過於惡劣，不排除請求北京中央政府介入。
暫無計畫再引用緊急法制定其他規例
林鄭指出，香港各區近日出現廣泛且具針對性的暴力行為，包括全面癱瘓鐵路、大肆破壞特定商店、向反對示威的民眾「私了」（動用私刑），以及在公路設置路障截查車輛，查看他人身分文件等，已是「無底線、無法無天」；同時嚴重影響餐飲和旅遊業，尤其十月初適逢中國「黃金週」假期，中客赴港人數卻下降逾五十％，各行各業都進入嚴冬。
針對外界質疑「禁蒙面法」並未緩和抗爭，林鄭聲稱，一段時間後才能看出成效，暫時不會再次引用「緊急法」訂立新規例。她也強調，「禁蒙面法」是為協助警方辨識犯罪者，以及發揮阻嚇作用，尤其開學後被捕人士中，十八歲以下佔四成，有必要提醒未成年者勿參與政治活動。
香港民意研究所最新民調顯示，林鄭的民意評分跌至廿二．三分，支持率淨值為負六十五％，再創新低，另有六成八受訪者反對港府制定禁止蒙面規例。
另外，香港「南華早報」八日引述多名港府資深官員指出，示威者的「暴行」已符合香港或國際法律「恐怖活動」的定義，如二○○二年開始實施的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，但港府不打算將示威者定調為恐怖份子，因為此舉不僅無法緩和情勢，還會導致投資出走、信用評級下降，甚至外國制裁等問題。香港警方八日公布，「禁蒙面法」五日實施後，共拘捕七十七人；反送中抗爭六月初爆發迄今，共拘捕二三六三人。
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香港特首林鄭月娥八日譴責示威者的暴力行徑無法無天，港府將以最大決心加以制止，但目前沒有計畫再次引用「緊急法」制定其他規例。不過她也強調，一旦局勢過於惡劣，不排除請求北京中央政府介入。（法新社）
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一群學生八日向香港新界荃灣石圍角邨的保良局姚連生中學投擲雞蛋，抗議該校處理「連儂牆」紛爭的方式。據報導，上週該校校園有學生互毆，原因疑似與學生撕毀校內連儂牆的標語有關。後來校方在獲得家長同意下，規定部分學生在家長陪同下才能離校，引發部分學生不滿，痛批校方「禁錮學生 」。 （路透）