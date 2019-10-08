香港人反抗》200消防、救護聲明：恥與「警暴」為伍

2019-10-08 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕8月31日在香港地鐵太子站外，香港警方不讓救護人員進站施救，讓救護員崩潰大哭的景象仍歷歷在目。有200名來自香港消防和救護人員發表聲明表示，恥與「警暴」為伍，也強調不能認同消防處處長及工會發聲明「盲撐警方」。

一群香港消防和救護人員透過臉書「民間記者會發佈中心」發佈該聲明。聲明中表示，「十月一日，有警員近距離槍擊學生並拒絕立即施救，紀律部隊首長們當晚隨即將政治凌駕法治，盲撐警隊，此等行為不能代表前線消防及救護人員的理念。」

聲明中指出，「我們集合了近二百名不同職級及職系的消防及救護人員，聯署表示對處長及工會有關聲明表達深切遺憾；及對學生被槍傷，警員拒絕向生命垂危的傷者即時施以救援表示極度憤慨。」

該聲明表示，「過去四個月，警民衝突越演越烈，我們對警方不斷升級及不受制衡地濫用暴力、任意拘捕予以最嚴厲的譴責。更甚者，我們多次目睹於事故現場出現警察阻礙、誤導甚至辱罵正在進行救援的消防救護人員之情況。」

聲明中寫道，「公務員團隊本應根據法例，為香港社會福祉互相尊重合作。但見當權者有法不依，禮崩樂壞，我們呼籲各個公務員團隊勿以惡小而為之，勿以善小而不為。組成平台，積極發聲。」

最後，該聲明呼籲港府能積極正面回應五大訴求，還香港未來的主人翁，一個本應美好的未來。

另外，該連署聲明附有影片，影片中則有大量的職員證，影片最後，則寫著「不平則鳴，放下職員證、脫下制服，我們都是香港人」。

連署全文及相關影片請見︰

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