港警栽贓曝光？民眾捕捉到多名蒙面人疑港警深夜破壞車站

2019-10-09 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭以來，香港「警黑勾結」疑慮一再深化，昨晚，網上再傳出影片，拍攝時間是在昨天深夜今天凌晨，已經關閉的港鐵上水站，被多名戴鴨嘴帽的蒙面男子，疑似在內部破壞閘機、售票機等；重點是，該名男子是疑以警用電筒強光照射拍攝民眾、手持胡椒噴劑，才會遭懷疑警察假扮暴徒採取破壞行動。

網上影片流傳，昨夜，市民是在發現已經無人且關閉的港鐵上水站有問題，才會上前查看，並開啟直播、質問對方，從拍攝影片看，站內有多名蒙面人，但被拍到的站內蒙面男，大叫「走開」且掏出強光電筒爆閃照向拍攝者的眼及鏡頭，拍攝者再問對方「是不是警用電筒？」，蒙面趕緊照向鏡頭，讓鏡頭曝光拍不到影像，閘內蒙面人還舉起楜椒噴劑，準備向場外拍攝人及民眾噴出，不過，最後沒有噴出。

《香港01》報導，市民們懷疑，這些在站內破壞設施的蒙面人，很可能是警察假扮，隨後再栽贓給民眾，因為，胡椒噴霧及催淚噴霧器在香港都屬於管制槍械，一般人被發現買賣都屬違法，最高可判刑監禁14年，而爆閃電筒雖不是違禁品，但近月來成為港警執勤配備，瞬間爆出強光以讓對方無法直視，很可能傷害眼睛。

另外，在今日凌晨，馬鐵第一城站也被發現有人在已經落閘的站內，破壞鐵閘，且是從內向外推鐵閘致閘門彎曲受損。

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