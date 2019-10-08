香港人反抗》港警稱病戴口罩 救護員身體不適戴罩竟被捕

2019-10-08 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港自從5日實施《禁蒙面法》後，不但已有70餘人因相關罪名遭到逮捕，香港警方執法時，種種矛盾也令人質疑。今日早上約有20名員警，疑似因有學生「跳閘」來到港鐵大學站進行攔查。有學生質疑現場未核有員警戴著口罩，員警則稱，「病了」。不過，日前卻有消防局救護員身體不適帶口罩，仍遭警方逮捕。

根據《立場新聞》報導，今早11點多，有學生疑似因為「跳閘」而被警方攔查，要求繳交罰款、查驗證件及搜查隨身行李等。警方行動期間，有學生直問員警為何要戴口罩，警方則稱，「病了」。

根據「香港01」報導，5日晚間，1名救護員下班後戴上口罩搭公車返家途中，遭到員警攔查。該名救護員向警方表示自己身體不適，才戴口罩搭巴士。雖然該名救護員立即配合脫下口罩供員警檢查，不過最後仍遭警方依《禁蒙面法》第5條，「沒有遵從要求除下蒙面物品」逮捕。

報導指，事發隔天（6），警方將該名救護員帶至荃灣區消防局搜索，押著事主搜查儲物櫃。荃灣區消防局局長雖在休假期間，仍返回局處理事件。局長要求員警提供員警編號，遭到拒絕，員警甚至揚言控告在場消防人員「阻差辦公」。據了解，局長不滿員警反應，已將過程紀錄下來，除了將與工會商討向警方及保安局投訴，也會與消防處處長討論。

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