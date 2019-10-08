中國教師頻被檢舉 教授怒：告密學生不准申請獎學金

2019-10-08 19:05

〔中央社〕中國頻傳學生檢舉老師言行。中央民族大學退休教授趙士林說，這是教育界奇恥大辱，如果有學生不尊重老師、對老師政治誹謗和政治告密，就絕對不能享受他出資設立的獎學金。

日前在中國網站上傳出，中央民族大學哲學與宗教學院副院長孫悟湖在微信群中轉發一些資訊，被群裡自己教過的學生檢舉，最後他被封號、踢出學院的群組。

根據網傳的畫面，當時有學生在微信群裡質疑，孫悟湖是一名藏傳佛教的研究者，「怎麼對政治如此感興趣了」，希望他「不要在不合時宜的地方說不合時宜的話...不要給群主和群帶來麻煩」，還建議學弟妹「不要當憤青」，轉發這些東西「對於你們的未來毫無益處」。

而當時孫悟湖在群組裡表示，自己就是在擔當道義、發揮正能量，對於學生的反應感到「目瞪口呆」。

今天微博及多個微信號上，都轉發了中央民族大學哲學與宗教學院退休教授趙士林的一篇聲明。

他說，自己幾年前出資數十萬元設立了「士林獎學金」，想要幫助品學兼優的貧困學生，但是最近學院發生了學生訓斥老師、攻擊老師的惡性事件，「聯想到很長時間以來，有學生對老師進行政治誹謗和政治告密，攻擊改革開放，宣揚極左主義。這是教育的奇恥大辱，是教育的最大失敗。」

他因此特別鄭重聲明，希望校方和院方能夠監督，凡是不尊重老師、甚至對老師進行政治誹謗和政治告密的學生，或是攻擊改革開放、宣揚極左主義的學生，都不能享受「士林獎學金」。

在中國大學校園裡，學生檢舉老師並非特例。今年2月，重慶師範大學副教授唐雲因為課堂言論被學生舉報而遭撤銷教師資格；6月，成都電子科技大學副教授鄭文鋒在社群媒體的群組評論中國古代的四大發明並沒有創新，和群組裡的學生爭論，後來他被校方以「師德失範」行為為由，停止教學工作2年。

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