習近平迫害新聞自由 《紐時》：中國調查記者快「絕種」

2019-07-16 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國「全面審查時代」來臨。在中國國家主席習近平的強硬壓迫下，中國從前揭發毒奶粉、賣血集團、警方執法過當、司法不公及環境汙染災害等社會問題的「調查記者」（investigative reporter）幾乎「絕種」，言論自由的空間極限緊縮。

美國《紐約時報》採訪了數名中國前調查記者，向他們詢問在中國進行調查報導的困境和變化。這幾位記者的訪談，顯現出中國自習近平主政後，對於言論自由、新聞自由的強勢打壓，新聞媒體只准傳播「正能量」，必須「愛黨、護黨、為黨」。

報導指出，曾揭發警方執法過當、司法不公以及環境汙散災害的張文敏今年45歲，她曾是中國最令人畏懼的記者，現在只能靠積蓄生活。中國官方恐嚇她的線人，也關閉她的社群媒體帳號，再也沒有媒體敢發表她的作品。

對此，張文敏表示：「（中國媒體的）言論自由空間變得非常受限，現在就連自稱獨立記者都很危險。」

來自四川的43歲記者劉虎曾因調查政客貪腐而入獄近1年，他說：「我們調查記者都要絕種了！已經沒有人能夠去揭露真相了。」他怒批：「政府讓人民變得無知至極，大眾的眼睛是瞎的、耳朵是聾的、嘴巴是啞的！」

據悉，習近平上任後對媒體記者的打壓頻繁，外界批評其為「全面審查時代」，全中國14億人口生活在「訊息真空」（information vacuum）中，這個國家內部的公共論壇顯得單調又死板，外界的國際訊息，例如川普批評中國的新聞，幾乎不會出現在中國主流媒體的版面，「美中貿易戰」、「#METOO運動」、「基改嬰兒」或「非洲豬瘟疫情」皆然，這在中國都禁止報導。

對此，美國南加州大學美中研究院（U.S.-China Institute at the University of Southern California）的主事人杜克雷（Clayton Dube）表示，習近平欲向外界傳達的訊息是「唯共產黨有批評的權利」，他說：「在習近平的黨國思維中，調查報導不是社會弊病的『解藥』，而是對社會穩定的『毒藥』。」

相關原文請見：

習近平「全面審查時代」：調查記者「快要絕種」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法