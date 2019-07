習近平迫害新聞自由 《紐時》：中國調查記者快「絕種」

2019-07-16 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕中國「全面審查時代」來臨。在中國國家主席習近平的強硬壓迫下,中國從前揭發毒奶粉、賣血集團、警方執法過當、司法不公及環境汙染災害等社會問題的「調查記者」(investigative reporter)幾乎「絕種」,言論自由的空間極限緊縮。

美國《紐約時報》採訪了數名中國前調查記者,向他們詢問在中國進行調查報導的困境和變化。這幾位記者的訪談,顯現出中國自習近平主政後,對於言論自由、新聞自由的強勢打壓,新聞媒體只准傳播「正能量」,必須「愛黨、護黨、為黨」。

報導指出,曾揭發警方執法過當、司法不公以及環境汙散災害的張文敏今年45歲,她曾是中國最令人畏懼的記者,現在只能靠積蓄生活。中國官方恐嚇她的線人,也關閉她的社群媒體帳號,再也沒有媒體敢發表她的作品。

對此,張文敏表示:「(中國媒體的)言論自由空間變得非常受限,現在就連自稱獨立記者都很危險。」

來自四川的43歲記者劉虎曾因調查政客貪腐而入獄近1年,他說:「我們調查記者都要絕種了!已經沒有人能夠去揭露真相了。」他怒批:「政府讓人民變得無知至極,大眾的眼睛是瞎的、耳朵是聾的、嘴巴是啞的!」

據悉,習近平上任後對媒體記者的打壓頻繁,外界批評其為「全面審查時代」,全中國14億人口生活在「訊息真空」(information vacuum)中,這個國家內部的公共論壇顯得單調又死板,外界的國際訊息,例如川普批評中國的新聞,幾乎不會出現在中國主流媒體的版面,「美中貿易戰」、「#METOO運動」、「基改嬰兒」或「非洲豬瘟疫情」皆然,這在中國都禁止報導。

對此,美國南加州大學美中研究院(U.S.-China Institute at the University of Southern California)的主事人杜克雷(Clayton Dube)表示,習近平欲向外界傳達的訊息是「唯共產黨有批評的權利」,他說:「在習近平的黨國思維中,調查報導不是社會弊病的『解藥』,而是對社會穩定的『毒藥』。」

