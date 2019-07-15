捍衛新聞自由 港媒體人抗議警施暴

2019-07-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港記者協會（下稱記協）等七個傳播媒體工會和組織，十四日發起「新聞界靜默遊行」，有逾千名記者等媒體人參加。這場遊行旨在抗議香港警方自六月以來，在記者採訪示威者反對港府修訂「逃犯條例（送中條例）」的各項集會遊行活動時，遭警方「粗暴阻礙」，要求今後「停止警察暴力，捍衛新聞自由」。

遊行上午約十一時從中環夏慤（音同「卻」）花園出發，終點為中環特首辦公室。參加者多半身穿黑衣與代表記者身分的反光衣，由記協主席楊健興帶領，途經灣仔警察總部，向警方遞交請願書，要求警方遵守「警察通例」，配合媒體採訪工作，並呼籲特首林鄭月娥履行她二○一七年競選特首時承諾的「新聞自由約章」政見，尊重新聞自由。

除記協外，香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席會，及《明報》職工協會、《壹傳媒》工會和「香港電台」製作人員工會也共同發起。楊健興強調，記者採訪時，連自身安全都遭警方威脅，遑論發揮第四權監督公權力的角色。

由於特首辦未派員接下請願書，遊行隊伍將請願書與警方近來在抗爭活動中對新聞工作者施暴的照片，貼在一旁的政府總部外的充水式護欄（俗稱水馬）後，結束這場遊行。

楊健興表示，自六月九日以來，記協已接獲二十九件具名投訴，指控警方對記者使用過度武力，阻撓記者採訪，其中廿七件已送交法定機構「獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）」調查。

記協指出，十三日採訪香港示威者抗議廣東深圳「一週一行」政策、抵制中國「水貨客」赴港大肆採購商品的「光復上水」遊行時，就有至少四名記者遭警方以警棍及圓盾揮打或推撞。另根據記協六月十七日公告，有廿六名新聞工作者指控若干港警做出危害記者安全與危害新聞自由的舉動，包括近距離向記者發射催淚物品、以警棍追打記者及以強光手電筒照射鏡頭等。

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