宣傳中國政治話語 學者鼓吹「出征」維基百科

2019-07-15 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕公民記者林雨蒼今（15）日分享了維基百科社群成員的貼文，內容擷取中國外文局及中國《社會科學》期刊的文章，其作者大力鼓吹「出征」維基百科，安插「親華維基百科網路編輯」，操作宣傳「中國政治話語」。

據貼文內容指出，中國外文出版發行事業局及中國《社會科學》期刊，分別刊出〈淺析利用維基百科開展中國政治話語對外傳播的可行性〉和〈中國對外傳播在維基百科平台中的機遇與挑戰〉兩篇文章，欲利用維基百科美化其獨裁政權及政治宣傳，塑造「中國特色式政治正確」。

期刊文章內容顯示，中國學者鼓吹培養「樂於與他人分享智力成果」、堅守「寬容、妥協、共識、集體協作」意識，持久活躍並具有影響力的「親華維基百科網路編輯」，加強中國在國際輿論場中的話語權。

對此，林雨蒼也不禁提出他的擔憂，因為以Google搜索網路時，維基百科的內容常被認為是客觀事實的彙整，雖然維基百科有編輯團隊恪守中立的方針和管理，但他也直言「專制與民主的價值觀衝突是不會停止的」，好奇「維基百科是否會成為下一個資訊戰的戰場？」。

據知悉，〈淺析利用維基百科開展中國政治話語對外傳播的可行性〉一文首見於2016年6月20日，由中國外文局對外傳播研究中心收錄於2016年第6期《對外傳播》，同年6月22日時任中國國民黨文傳會主委周志偉便向媒體表示「正積極著手『維基百科』資訊的編輯修正，改造國民黨形象」的方針；〈中國對外傳播在維基百科平台中的機遇與挑戰〉則刊於中國《社會科學》2019年第6期。

根據本報報導，中國官方已於今年4月起對內封鎖所有語言版本的維基百科，消息也獲維基百科代管組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation，WMF）證實。

相關原文請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法