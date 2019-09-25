中國繪師IG聲援香港 慘遭五毛狂檢舉刪除

2019-09-25 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕在美國的中國藝術家Yuumei於社群媒體貼出過往作品，但因為內文寫有「free Hong Kong（自由香港）」，遭大量檢舉、移除。Yuumei直指中國政府透過雇人大量檢舉、觸發演算法，進而控制國外的言論自由。

繪師Yuumei日前在推特寫道，生於中國也愛著中國，但「真正的愛國主義不會害怕透過批評來改善國家，而盲目的愛國主義則允許獨裁者的不公正」。

她今（25）日在臉書指出，6天前在Instagram上傳7年前的作品，以前都沒事，但這次貼文中聲援香港，隔天就以「仇恨言論」為由被移除，「這不是IG的錯。中國政府付錢請攻擊者大量舉報我，觸發演算法，自動移除我的貼文。」

Yuumei申訴後，作品恢復上線，但從那天開始，她的帳號被屏蔽（shadowban），「毫無疑問，是那些收錢濫用舉報按鈕的攻擊者。中國政府已經找到一種辦法，檢舉並控制它們國家以外的自由言論」、「這是中國政府讓支持自由的人沉默的方法」。

Yuumei呼籲網友在IG上轉貼她的作品，並加上「#FreeHongKong #StandWithHongKong #HongKongProtest」等標籤（hashtag），分享這段經歷給更多人知道。她認為，這就是為什麼香港人要這麼努力抗爭來守護自由，任何生活在自由世界的人，都不應該處在這種程度的濫用和檢舉中。

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