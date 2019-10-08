解答宇宙演化發現系外行星 諾貝爾物理獎3人獲獎

2019-10-08 19:31

首次上稿 17:58

更新時間 19:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕天文學界喜訊！諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）由宇宙學教父皮布爾斯（James Peebles）、瑞士天文學家麥耶（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）獲獎，皮布爾斯開創宇宙學理論架構，麥耶和奎洛茲則發現第一顆系外行星，中研院天文所副研究員蔣龍毅表示，皮布爾斯「早該得獎了」！他的教科書是必讀經典，實至名歸。

2019諾貝爾物理學獎今天揭曉，台灣時間下午近6時在瑞典公布得主，由加拿大物理學家皮布爾斯，以及瑞士天文學家麥耶和奎洛茲共享榮耀。

中研院天文所副研究員蔣龍毅專長為宇宙學，他手邊就有好幾本James Peebles的宇宙學教科書，他指出，James Peebles可以說是宇宙學的教父，宇宙學的教科書是必讀經典，從理論架構到量測方式，建立了宇宙學科的基礎，在還沒有實際觀測資料前，都是仰賴他的理論架構來探索宇宙。

蔣龍毅表示，人類好奇對於宇宙的起源好奇，當今宇宙學理論的架構，先從愛因斯坦的廣義相對論開始，提供宇宙物質和空間如何互動的架構，可是之後宇宙的物質怎麼發展、星系如何形成，James Peebles有相當大的貢獻。

「他是天文學界早該得獎的人物！」蔣龍毅表示，1964年發現宇宙微波背景輻射的科學家曾經拿到諾貝爾獎，但是在那之前，James Peeble早已形成微波背景輻射的理論，微波背景輻射的存在，恰恰能證明宇宙大爆炸曾經發生過，所以今年James Peeble獲獎，可以說是實至名歸，也是遲來的獎項。

蔣龍毅指出，偵測系外行星是天文界近年來熱門的課題，因為透過不斷偵測，可以尋找行星大小、重力和溫度適中得宜，適合生物生存的星球，而早在Michel Mayor和Didier Queloz那時，他們在1995年使用「徑向法」，發現太陽系以外第一個系外行星飛馬座51b。

天文所計畫科學家周美吟進一步說明，Michel Mayor和Didier Queloz使用光譜儀來觀測飛馬座恆星發出的光，發現譜線有改變，恆星本身出現週期性運動，這代表旁邊有行星造成這顆恆星發生週期性的變化，才會產生好像在繞著什麼東西轉的現象，而這就是「互繞」的現象，通常發生在恆星旁有一個質量很大、距離很近的行星。

諾貝爾物理學獎得主James Peebles撰寫的宇宙學書籍。（蔣龍毅提供）

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