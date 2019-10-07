2019諾貝爾生醫獎 美英3細胞學者獲獎

2019諾貝爾生醫獎由美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）和美國醫學家塞門扎（Gregg L. Semenza）共同摘下殊榮。（圖擷取自諾貝爾獎影片）

2019-10-07 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕2019諾貝爾獎季今（7）日開跑，台灣時間下午5時30分在瑞典揭曉諾貝爾生理學或醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine），由美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）和美國醫學家塞門扎（Gregg L. Semenza）共同摘下殊榮

卡羅琳學院諾貝爾大會（The Nobel Assembly at Karolinska Institutet）今日宣布，凱林、拉特克利夫和塞門扎獲得今年諾貝爾生醫獎，以表彰他們發現細胞如何感應和調解氧氣。

今年諾貝爾獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（約新台幣2900萬元），與去年相同。若得主超過一位，獎金平分或依比例分配。

去年的得主是美國免疫學家艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑，表彰2人為癌症免疫療法帶來重大突破。

自1901年至2018年，諾貝爾生醫獎已頒發109次，共216名獲獎人。截至去年，女性獲獎者僅12名。

諾貝爾獎季今天開跑，明天將持續在瑞典公布物理學獎得主，9日將宣布化學獎得主，10日將宣布的文學獎得主，包括2018年和2019年得主。和平獎得主11日在挪威奧斯陸揭曉，最後是經濟獎，14日在瑞典宣布得主。

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