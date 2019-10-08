禁蒙面後第一個上學日 學生戴口罩：我們不會怕

2019-10-08 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日為香港《禁蒙面法》實施後第一個上課日，香港教育局先前要求校方通報校內戴口罩人數。在聖公會鄧肇堅中學裡，不僅校長戴德正表明不會上呈戴口罩學生人數，並強調此法不適用於校內，更有學生響應網路活動戴口罩上學表達訴求，一名戴口罩上學的同學表示，政府企圖用極端手法使社會噤聲「但我們不會怕」。

據《立場新聞》報導，港府強推的《禁蒙面法》進入校園引起不少爭議，更有網友在網上發起「戴口罩上學」表達訴求的運動，而今天是此法實施後第一天上課日，許多學生無視教育局公告，仍戴口罩上學。

一位黃同學痛批政府實施《禁蒙面法》相當荒謬，治標不治本，更質疑特首林鄭月娥動用《緊急法》，卻又否認香港進入緊急狀態，是自相矛盾的說法。他強調，政府企圖用極端方式使社會噤聲「但我們不會怕」，高壓手段只會適得其反，人民會繼續反抗直到政府回應5大訴求。

譚同學認為政府「變相製造白色恐怖」，批評政府運用行政手法，繞過立法會，根本就是政府自己帶頭損害一國兩制。同時，他也不擔心戴口罩上學會遭學校秋後算帳，因校長已宣布不會通報戴口罩人數，校方對同學表達意見也屬開放態度。

一位名為Yoko的同學指出，五大訴求因政府無理，已增加為七大訴求，他直言「比起被懲罰，有人支持運動更重要」，在學校中，若同學團結一致戴口罩上學，相信校方也拿我們沒辦法。

年紀較小的李同學表示，雖自己年紀小，暫時沒辦法幫上忙，但仍盼能透過戴口罩行動表達訴求，也希望政府能回應市民，盡快撤回《禁蒙面法》。

校長戴德正今早向全校同學廣播宣導，他形容香港正處於艱難的日子，但要達成任何目標前，生命和健康是最重要的。他呼籲同學要遠離危險、避免受傷，時刻保持憐憫和勇氣，更不要以恐懼和仇恨為行動基礎。

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