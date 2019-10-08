挺香港！加拿大連取消2場中國國慶活動

2019-10-08 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港情勢持續緊張，港府祭出《禁蒙面法》，再度升高港人憤怒情緒，接連數天蒙面抗議，加拿大持續關注香港，不僅持續有挺香港的集會活動，擴大對親中團體的抗議，近日兩場慶祝中國國慶的活動，都在最後一刻遭到取消。

《自由亞洲電台》報導，兩位加拿大人還遭到中國拘留，致兩國關係緊張，加深加國人民對中國的不滿，上週多倫多市長已經公開抵制參加中國升旗典禮，另外，在安大略省兩個華人聚居的烈治文山市（Richmond Hill）和旺市（Vaughan），原本打算在市政府內辦中國國慶活動，不過，在最後一刻全都遭到取消。

對比取消中國國慶活動，加國挺香港的活動則是持續進行，包括10月5日，在列治文市的時代坊捷運車站前（Aberdeen Station）的「用連儂牆撐香港集會」活動，500多位民眾高唱《願榮光歸香港》和加拿大國歌，反對港府訂立《禁蒙面法》。

在該場活動中，還爆發親中人士鬧場，不止揮中國五星旗，還跟到場的香港移民發生口角，最後遭警察逮捕，結束鬧劇。

10月6日在溫哥華市中心海濱車站（Waterfront Station）也有一場挺香港的快閃行動，參與民眾穿黑衣丶戴口罩，高呼支持香港。

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