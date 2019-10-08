反送中》多區示威 港警直闖社區、商場逮人 港鐵今續關13站

2019-10-08 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續，在港府實施《禁止蒙面規例》後，昨日仍引發多場示威，入夜後多區的狀況急轉直下，包含馬鞍山、屯門、元朗等都爆發警民衝突，並有多名示威者被捕，其中還包含孕婦，並傳出有兩名記者受傷；到了今（8）日清晨，港鐵仍宣布13個地鐵站維持關閉，並有4條輕鐵路線暫停。

反送中風波越演越烈，港府上週宣布更透過《緊急法》實施《禁蒙面法》，引發新一輪示威浪潮，一連數天都有多區發動示威，昨日更有港民發起18區開花集會，包含沙田、屯門、將軍澳、荃灣等都有示威者聚集，晚間也陸續傳出警民衝突，其中在屯門有防暴警進入兆康站、兆康商場及「兆康苑」內，拘捕至少8人，8人中包含一名孕婦，兆康苑的民眾因不滿警方闖入抓人，一度聚集起來痛罵警方，大喊「解散警隊，刻不容緩」等口號。

元朗的同益商場及裕景坊等地在晚間也有警察對多名青年進行截查，並傳出有戴黑色口罩的青年被白衫警員從後箍頸及拉扯，也有一名警員將上膛的長槍槍口指向群眾，引發民眾不滿，超過200名示威者聚集在大馬路堵路，警方則多次施放催淚彈進行驅散。

馬鞍山一帶新港城中心則是傳出有大批防暴警硬闖商場，雖然4名職員擋住企圖阻止，仍被警員撞開大門，並入內制服民眾，期間有名現場記者遭防暴警推跌及扯走眼鏡，事發後有超過百名示威者包圍馬鞍山警署，抗議警方闖入商場，警方則放出至少三枚催淚彈驅散抗議群眾。而除了新界、九龍，港島區也傳出有警方闖入「康怡花園」逮捕至少3人，引發居民不滿。

此外，受警民劇烈衝突影響，港鐵繼6日一度全線暫停服務、7日仍有54個車站持續關閉，今日清晨港鐵則是宣布尚餘13個車站一就關閉，輕鐵則有4條路線暫停，另有來往上海的「直通車」，班次Z99/Z100均取消。

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