蘋果重新上架「香港抗爭地圖APP」 環時嗆：顛倒黑白的西方勢力

2019-10-07 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中示威者為防港警暴力,使用「HKmap Live全港抗爭即時地圖」來定位港警位置,2日美國蘋果(Apple)公司以「促進不法活動」為由,拒絕讓這款app上架,4日又急轉彎更改決定「批准上架」。

綜合媒體報導,「HKmap.live」該款app的主要用途是標示示威活動與港警所在位置,可提供其他示威者追蹤警察的動向,而民眾能避開警察部署催淚瓦斯的區域。2日時蘋果公司以會鼓勵非法行為為由,宣布不上架;不過,4日時蘋果公司又再批准這款app上架。

此app的研發者在社交平台推特上發文宣布這一消息,稱蘋果公司做出正確的決定;不過,中國官媒《環球時報》今(7)日撰文批評Hkmap.live的研發者外,稱這款app被「亂港暴徒」用以躲避警察的追捕。

環時還影射蘋果公司遭西方媒體和學者施壓,要求放行這款應用程式,發文批評「不知這些顛倒黑白的西方勢力,是不是迫使蘋果公司又允許這款應用重新上架的原因」。

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21