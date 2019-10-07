蘋果重新上架「香港抗爭地圖APP」 環時嗆：顛倒黑白的西方勢力

2019-10-07 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者為防港警暴力，使用「HKmap Live全港抗爭即時地圖」來定位港警位置，2日美國蘋果（Apple）公司以「促進不法活動」為由，拒絕讓這款app上架，4日又急轉彎更改決定「批准上架」。

綜合媒體報導，「HKmap.live」該款app的主要用途是標示示威活動與港警所在位置，可提供其他示威者追蹤警察的動向，而民眾能避開警察部署催淚瓦斯的區域。2日時蘋果公司以會鼓勵非法行為為由，宣布不上架；不過，4日時蘋果公司又再批准這款app上架。

此app的研發者在社交平台推特上發文宣布這一消息，稱蘋果公司做出正確的決定；不過，中國官媒《環球時報》今（7）日撰文批評Hkmap.live的研發者外，稱這款app被「亂港暴徒」用以躲避警察的追捕。

環時還影射蘋果公司遭西方媒體和學者施壓，要求放行這款應用程式，發文批評「不知這些顛倒黑白的西方勢力，是不是迫使蘋果公司又允許這款應用重新上架的原因」。

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21 — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 （@hkmaplive） 2019年10月4日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法