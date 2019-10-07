香港人反抗》泣！長者前線哭訴 「日本都沒抓這麼多小孩」

2019-10-07 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續進行，示威者不分男女老少，走上街頭向港府與中國爭取自治權，1位長者看見警方逮捕大批香港年輕人，無所畏懼地站到第一線哭訴：「日本皇軍都沒有抓這麼多小孩。」

根據《看中國》報導，香港1名長者在9月29日前往金鐘、太古大樓對面廣場，面對優勢警力築起的人牆，不畏懼地站到第一線，哭求警方將遭到逮捕的香港年輕人全數釋放，長者淚訴：「我愛香港啊！I love Hong Kong！I love Hong Kong！」

長者激動對港警表示：「你怎麼對得起香港人，設（部署）了這麼多的人，來了那麼多的人，不要做這樣的事情，香港人不要做這樣的事情，流血流夠了香港人，不要再做了，3個月了，算了吧好不好，放了那些小孩，放了那些小孩吧求求你了，你抓那麼多人幹嘛，那些是香港的小孩呀。」

對於警方的不為所動，長者繼續哭訴「他們要民主啊，他不是要錢、不是殺人放火」，他還指出：「我從未見過那麼多人抓小孩，日本皇軍都沒有抓這麼多小孩，我小時候都沒被皇軍抓過，我現在怕香港警察啊，你打死我吧好不好求求你了，我沒有辦法忍受」，直呼「我不想看這些環境，我不敢看這些場面，這個場面真的是地獄啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法