反送中》中生毀連儂牆 范世平分析：老子不喜歡就讓它消失

2019-10-06 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕在台中國留學生近期內接連在大學校園毀損連儂牆，台灣師範大學政治研究所教授范世平對此點出，中生「損毀連儂牆到底是一種什麼心態」？答案是：「老子任性。我不喜歡連儂牆，我就損毀它，讓它消失在我眼前」。

范世平今（6）日在臉書指出，如果這些中生不喜歡連儂牆的內容，可以選擇不看，或不經過，反正眼不見為淨，也大可自己搞一個，大家來較量一下，看誰的人氣高，但他們心中沒有「尊重他人」的概念，既沒有容忍不同意見的風度，也沒有互相競爭的勇氣，因為如果自己搞一個連儂牆，結果人氣輸給挺香港的連儂牆，豈不丟臉？

范世平提到，中生這種任性，確實與中共高層的態度有關：「中國領導人習近平讓國家強起來了，大閱兵了，對外與對台更為霸道」，這樣一來全民皆「戰狼」，看不順眼就出手破壞，但中生們回到中國卻不敢損毀學校的佈告，因為怕被政治處分。

范世平強調，這變成一種「犬儒現象」，政府不尊重人民，這些人民在國外也不尊重他人；政府暴力對人民，這些人民在國外也暴力損毀連儂牆，「既發洩對政府不滿的情緒，又能表達愛國心以爭取個人在政治上的成績，真是一石二鳥」。

范世平認為，中國與中生的蠻橫，得不到外界的尊敬且引來批評與敵意，但他們並不在乎，如果全國都是霸權主義當道，看不到謙沖為懷，那是很可怕的，現在中生在台，對於連儂牆的態度是：「老子任性。我不喜歡連儂牆，我就損毀它，讓它消失在我眼前」。

范世平臉書全文

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