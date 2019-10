香港人反抗》有影為證！港警強逼記者脫防毒面具 稱警察才有特權

2019-10-07 10:33

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中延燒,港府日前通過《禁蒙面法》,禁止示威者蒙面上街,諸如記者、救護員等「從事專業或受僱工作」的人士可豁免,但昨晚(6日)警方的清場行動中,有警員強逼現場記者脫下防毒面具,並質問為何記者可以享有「特權」,過程被拍下後,遭到外界強力譴責。

《南華早報》推特昨晚上傳一部影片,內容顯示警方在旺角清場期間,戴著面罩的警員一再要求現場的一位記者脫下防毒面具,並大聲質問「誰說記者可以戴面罩」、「你有法律特權可以戴面罩?你是正在執行勤務的警務人員嗎?」該名記者最後敵不過警員蠻橫,脫下防毒面具。

然而,保安局局長李家超日前曾在記者會上承諾,記者被排除在《禁蒙面法》外,以保障記者採訪的權利。該影片上傳後被網友痛批「無恥」、「港警從政府及中共那邊得到太多特權了,這也是香港局勢無法平息的原因」、「港警承認自己有特權。」

另外,警方昨天下午在銅鑼灣清場、施放催淚彈時,也有警員要求記者脫下面罩,更曾兩次伸手強脫。當時該記者胸前有掛上記者證,卻被警方咒罵是「黑記者、假記者。」

Masked riot police approached and questioned a reporter wearing a full mask that protects against tear gas. The officer asked: "Who gave you the privilege to wear a mask?"



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/CmXRGpufq8