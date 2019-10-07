香港人反抗》有影為證！港警強逼記者脫防毒面具 稱警察才有特權

2019-10-07 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，港府日前通過《禁蒙面法》，禁止示威者蒙面上街，諸如記者、救護員等「從事專業或受僱工作」的人士可豁免，但昨晚（6日）警方的清場行動中，有警員強逼現場記者脫下防毒面具，並質問為何記者可以享有「特權」，過程被拍下後，遭到外界強力譴責。

《南華早報》推特昨晚上傳一部影片，內容顯示警方在旺角清場期間，戴著面罩的警員一再要求現場的一位記者脫下防毒面具，並大聲質問「誰說記者可以戴面罩」、「你有法律特權可以戴面罩？你是正在執行勤務的警務人員嗎？」該名記者最後敵不過警員蠻橫，脫下防毒面具。

然而，保安局局長李家超日前曾在記者會上承諾，記者被排除在《禁蒙面法》外，以保障記者採訪的權利。該影片上傳後被網友痛批「無恥」、「港警從政府及中共那邊得到太多特權了，這也是香港局勢無法平息的原因」、「港警承認自己有特權。」

另外，警方昨天下午在銅鑼灣清場、施放催淚彈時，也有警員要求記者脫下面罩，更曾兩次伸手強脫。當時該記者胸前有掛上記者證，卻被警方咒罵是「黑記者、假記者。」

Masked riot police approached and questioned a reporter wearing a full mask that protects against tear gas. The officer asked: "Who gave you the privilege to wear a mask?"



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/CmXRGpufq8 — SCMP Hong Kong （@SCMPHongKong） October 6, 2019

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