搞壞香港成民族罪人！朱鎔基17年前講話在中國瘋傳

2019-10-06 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續3個多月，香港政府再頒惡法，禁民眾蒙面上街，引爆全港憤怒，中國民眾即使遭到當局噤聲，但微博上卻瘋連結17年前，當時的總理朱鎔基出席香港特區政府的一場晚宴，會中談及香港局勢，重點直指搞壞香港，成了民族罪人。

朱鎔基曾任中國國務院總理，被稱為「經濟沙皇」，不過，今年中共十一建政70週年大閱兵的天安門城樓上，習近平、江澤民、胡錦濤等多位中共現任、卸任領導人均現身，獨缺91歲的朱鎔基，引發諸多揣測，但隨後，香港頒禁蒙面法，引爆全港怒憤怒，朱鎔基17年前有關香港問題的談話，在微博上瘋傳。

微博上瘋傳朱鎔基有關香港的談話，內容是2002年11月19日晚，朱鎔基出席香港特區政府在香港禮賓府舉行的歡迎晚宴，席間他針對當前的香港局勢發表了近半個小時的演講。

當時，香港經濟陷入谷底，特首董建華向訪港的朱鎔基求救，朱鎔基以脫稿演說方式指出，香港的優勢並沒有喪失，競爭力和經濟實力沒有降低，香港完全可以憑藉自己的力量克服當前的困難。

朱鎔基強調，要寄希望於香港600多萬人民，寄希望於香港的年輕一代…作為中國一顆璀璨的明珠，香港是大有希望的，大有前途的。「我就不相信香港會搞不好，若香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們手裡搞壞，我們豈不成了民族罪人？不會的！」

朱鎔基的這段談話之後，現場一片掌聲，走下講台，更突喊「我愛香港」，會場氣氛再度沸騰，掌聲更熱烈。

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