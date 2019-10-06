2019-10-06

記者鄒景雯／特稿

許多人在問，香港接下去怎麼辦？對於香港本身，這當然是一道難題，但是做為加害者的北京習近平總書記，他的麻煩正在加速上升，一點也不比香港人輕鬆，一個超級帝國被不成比例的彈丸之地拖住了要害，習大大真的要頭大了。

誰都知道北京原本的對港算盤是以拖待變，以為時間在中央，特區拖久了，香港本身自己會發生階級分裂、世代對立，最後必然終結於內耗。然而這道「平港戰術」，得建立在「天高皇帝遠」的持久與耐力上，一旦急於控制的天朝心態畢露，肯定就會壞事。

六月的逃犯條例，承命的林鄭月娥不顧對立、兀自送審，捅出了反送中的馬蜂窩，已經鑄下不可挽回的大錯；沒想到專制政權的慣性，形同自毀機制，這次由林鄭再度推出的禁蒙面法，無疑是重蹈覆轍，把北京也綁上了騎虎難下的局面。旁的不說，在禁蒙面法於五日凌晨實施時間一到，眾多港民立即蒙面上街，直接挑戰緊急法（緊急情況規例條例）的權威，香港社會陷入戒嚴恐慌，請問特區政府是否執法、又如何執法？

禁蒙面法當然是北京的首肯，這個愚蠢的主意，最大的罩門是援引港英時代過渡而來的法源，這不僅是殖民時代的統治規範，一九四九年更進一步擴大了港督的權力，目的在因應中國內戰後產生的難民與亂局，因此比英國其他的殖民地更為獨裁，可說是次殖民地都不如。沒想到香港「回歸」祖國二十二年，竟倒退到次殖民地待遇，這是建政七十年所要向國際標榜的中國偉大復興嗎？

傀儡政府的提油救火，已經引發全球媒體的定睛關注，香港各地抗議現場的動態，在各國龐大媒體進駐下，透過科技的進步，幾乎同步在世界各角落傳播，這樣的「櫥窗」展示效果，中國的形象已跌落谷底，解放軍膽敢武力鎮壓嗎？現在的香港，可不比一九八九年封閉的北京天安門。這是不是更加進退不得？

香港各世代共同投入的這場民主運動，其無畏與信念，為中國周邊所有受壓迫的民族，做出了醍醐灌頂的示範，台灣的受益尤其顯著，這個突發事件，甚至可能是一次歷史的轉折點。

台灣人在隔海感同身受之際，事實上可以使力的空間不小，香港澳門關係條例第十八條明定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。這是台灣政府依法的職權，因此我們可以做的，不僅僅是聲援與呼籲而已。各方可以督促政府做好周延的配套，由民間提供友善的環境，做為香港人民最堅實的後盾。一起來打贏這場人類戰爭。

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