反惡法香港續癱！港鐵關48站、商場及銀行全面關閉...

2019-10-06 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府強行推動的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）5日生效後，全港18區同步抗議，港鐵停駛、商場及銀行全面關閉，超市出現搶購食物，香港幾近癱瘓；今日延續抗議，港民號召今日維園300萬人蒙面上街示威，港鐵已宣佈至少關48站、多個大型商場續關閉、ATM逾1成不能提領現金。

ATM逾1成未能提供提款服務

綜合媒體報導，在本月4日強烈示威之後，5日香港陷入半癱瘓狀態，昨天深夜近11點半左右，一群戴口罩穿黑衣人向元朗雞地附近的18鄉鄉事委員會會所投擲汽油彈，並衝入大樓內大肆破壞，一陣狂砸約10分鐘，趕在警察到達到快閃離開。

這個會所遭到攻擊，原因在於7.21元朗白衣人無差別攻擊市民，而被發現這群可能是黑社會人士在攻擊前即聚集在這個會所，以致引爆警黑勾結攻打市民的聯想。

今日香港，擴大擴爭，除了維園聚會之外，港鐵宣佈，至少關48站，開放45站，另外，已多家大型商場宣佈今日停業，但至今日上午6點止，一些大型連鎖超市還未決定是否營業；而據香港金管局初步統計，總數約3300部櫃員機中，昨日逾10%的自動櫃員機受損而不能正常運作，其中約5%的櫃員機未能提供提款服務，今日這種情況是否擴大，還要看櫃員機恢情況而定。

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