反送中》打臉梁振英 校方不開除荃灣中槍高中生

2019-10-05 17:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港在本月1日有1名高中生參加反送中抗爭，在警民衝突中遭實彈射穿肺部，雖搶救回性命，但卻被視為暴民，前香港特首梁振英甚至要求學校開除其學籍，該校今發出聲明，強調不會開除其學籍，並不同意任何暴力，包含警察違規及越權暴力等。

香港反送中持續3、4個月之久，本月1日中共國慶，香港街頭卻爆發多起警民衝突，其中在荃灣有1名高中生被港警以實彈射穿左肺，一度命危後搶救成功，但港警仍將其列為示威暴動犯罪，稱開槍是要救同袍，而前香港特首、政協副主席梁振英竟要求開除該學生學籍。

該生就讀的荃灣公立何傳耀紀念中學法團校董會對此回應，強調知悉事件後難過痛心，盼該生早日康復，慶幸其狀況漸趨穩定；更強調，該生是學校的一份子，「我們絕不會離他而去。」承諾不會開除該生的學籍，並將適時援助，盼各界接納，給其重生機會。

該校董會還說，事件突然，也啟動危機處理小組幫助安撫校內師生，至於校友熱心也將轉交給該生，認為學校根植荃灣多年，明白各界期待，將汲取教訓，盼風雨過後、重新啟航。

該校董會最後更提到，理解年輕人對時局的關心，但擔憂學生安危，並強調不認同任何暴力，「包括警察違規及越權的暴力，都必須予以譴責」，感謝各方的鼓勵與批評，將繼續認真敬業讓學生在關愛下進德修業。

荃灣公立何傳耀紀念中學官網：

https://www.twphcymc.edu.hk/index/customIndex.aspx

法團校董會回應曾同學中槍受傷事宜（PDF檔下載）：

https://www.twphcymc.edu.hk/CustomPage/69/20191005.pdf

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