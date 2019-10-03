反送中》中五生遭槍擊 同學發聲明怒斥港警：人民屠夫

2019-10-03 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港何傳耀中學學生10月1日遭香港警察開槍，左胸中彈重傷，該校「反修例關注組」當天發出聲明，除了表達對受傷同學最深切的慰問，也強烈譴責香港警察企圖謀殺該校同學，更指香港警察是「人民屠夫」，籲同學們應「顯露出光復我城的決心，共同對抗黑暗暴政」。

「何傳耀反修例關注組」發布聲明表示，「強烈譴責警方於10月1日公然藐視《國際人權法》，更企圖在今日的荃灣遊行中謀殺本校同學。即使警方多次選擇性及暴力執法，暴行亦早已受到千夫所指。但濫暴行為卻無止息，更變本加厲，所謂「最低武力」早是天方夜譚。警方更倚仗有裝備優勢和沒有警員編號的制服而對港人作出無差別攻擊，令到港人早已哀嚎不斷。」

聲明中直指，「其（港警）行為嚴重侵犯港人的道德底線，實在是泯滅人性之舉，毫無惻隱之心可言。關注組認為，香港警察的行為已到達目無法紀之地步，令到香港法治變得苟延殘喘。執法者今天對本校同學的暴行更只會冠上『人民屠夫』的稱號，成為本港『恐怖主義』的元凶。」

聲明中最後表示，「在這片白色恐怖的陰霾下，我校莘莘學子更應顯露出光復我城的決心，共同對抗黑暗暴政。同時，關注組希望當今政權必須回應五大訴求，尤其是設立獨立調查委員會，以制約無限大的警權和遏止警暴。」

聲明全文如下： 「警暴肆虐 謀殺學生無血性 何中學子 雪恨捍義憑良心－何傳耀反修例關注組就香港警察於十月一日企圖謀殺本校同學之聲明」 「反送中」運動持續近四個月，抗爭運動已遍地開花，港人對五大訴求的堅持一直未變。然而警方以一貫濫暴的作風，對港人做出暴力行為，鎮壓平民。何傳耀反修例關注組（下稱「關注組」）在此強烈譴責警方於十月一日公然藐視《國際人權法》，更企圖在今日的荃灣遊行中謀殺本校同學。 即使警方多次選擇性及暴力執法，暴行亦早已受到千夫所指。但濫暴行為卻無止息，更變本加厲，所謂「最低武力」早是天方夜譚。警方更倚仗有裝備優勢和沒有警員編號的制服而對港人作出無差別攻擊，令到港人早已哀嚎不斷。 在今天十月一日「國殤日」的遊行中，我校同學被警察近距離以實彈開槍擊中，槍口更是直指胸口，現在生死未卜。其行為嚴重侵犯港人的道德底線，實在是泯滅人性之舉，毫無惻隱之心可言。關注組認為，香港警察的行為已到達目無法紀之地步，令到香港法治變得苟延殘喘。執法者今天對本校同學的暴行更只會冠上「人民屠夫」的稱號，成為本港「恐怖主義」的元凶。 關注組對今天我校受傷的同學表達最深切的慰問，並祝願他早日康復。在這片白色恐怖的陰霾下，我校莘莘學子更應顯露出光復我城的決心，共同對抗黑暗暴政。同時，關注組希望當今政權必須回應五大訴求，尤其是設立獨立調查委員會，以制約無限大的警權和遏止警暴。 最後，關注組呼籲我校同學、舊生一同參與十月二日（明天早上）7:30-8:00在校門前靜坐的聲援活動，而顯我們對受傷同學的關心及明我等捍衞公義之志。 何傳耀反修例關注組 二零一九年十月一日

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