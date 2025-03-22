「復仇之旅」繼續！川普再撤銷賀錦麗、希拉蕊等人安全許可

川普（見圖）21日發布備忘錄，撤銷前副總統賀錦麗等多名前朝官員的安全許可。（路透）

2025/03/22 16:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普21日宣布撤銷前副總統賀錦麗、前國務卿希拉蕊．柯林頓等人的安全許可，稱讓他們繼續獲取機密資訊已不再符合國家利益。

《路透》及《紐約時報》報導，川普21日晚間抵達新澤西州貝德敏斯特（Bedminster） 的高爾夫莊園度過週末，數小時後發布備忘錄，撤銷多位前朝官員的安全許可，除了前述幾位外，還包括向來猛烈批評他的共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）、共和黨籍前眾議員金辛格 （Adam Kinzinger），以及曾在川普第一次執政期間效力於國家安全會議（NSC）的俄羅斯事務專家希爾（Fiona Hill）。

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不僅如此，曾負責川普刑事案件的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）、紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg），也逃不過安全許可被撤銷的命運。先前，川普就已撤銷前總統拜登的安全許可，認為拜登不再有取得情報的必要。

川普在備忘錄中直言：「我已判定，讓這些人接觸機密資訊不再符合國家利益。」他還提到：「我還指示所有行政部門和機構負責人，取消這些人在無人陪同的情況下進入美國政府設施的安全許可。」

按照慣例，美國歷任前總統都會收到情資簡報，以便他們能在國安和外交政策上向現任總統提出建議。拜登2021年上任後，也曾撤銷川普的安全許可。

《路透》指出，撤銷安全許可或許沒有立即影響，但在川普企圖報復他心目中的敵人之際，這是華府政爭加劇的另一跡象；《紐時》則直言川普的「復仇之旅」仍在繼續。

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