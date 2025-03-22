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    首頁　>　社會

    離家25年被宣告死亡 男子突「現身人間」求撤銷判決

    彰化一男子離家失蹤25年，家人向地院聲請死亡宣告，後來因病看醫生曝光行蹤，彰化地院審理認為男子仍生存世上，撤銷死亡宣告。（資料照）

    彰化一男子離家失蹤25年，家人向地院聲請死亡宣告，後來因病看醫生曝光行蹤，彰化地院審理認為男子仍生存世上，撤銷死亡宣告。（資料照）

    2025/03/22 17:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化男子阿榮（化名）25年前因債務問題突然離家失蹤，從此音訊全無，多年後其家人認為恐已遭遇不測，依法向法院聲請宣告死亡，然而阿榮去年因身體不適，前往醫院就醫，並被送往彰化護理之家，過程因此揭露身分，檢方請家屬到場指認，確認是阿榮本人，請求撤銷死亡宣告，彰化家事法庭裁准。

    判決書指出，阿榮於2001年1月15日離家後音訊全無，家人遍尋不著，7年後阿榮生死未明下，其女兒依據法律規定，向嘉義地方法院聲請死亡宣告，同年7月11日裁定男子已於2008年1月15日正式死亡，並將其戶籍資料除戶。

    但令人意外的是，2024年2月29日，阿榮突然出現在新北市淡水區某醫院就醫，再轉送至彰化縣某護理之家。彰化檢警接獲通報後，前往查訪並確認其身分，最終聯繫其配偶親自指認，確定就是阿榮「本人」仍然在世。

    事後阿榮向檢方坦承，因積欠債務，25年前不告而別離家逃亡，期間在各地廟宇從事修繕工作，四處漂泊以廟為家，也未曾與家人聯繫。

    彰化檢方認為，基於事實已查明，阿榮仍生存世上，向地院請求撤銷死亡宣告。彰化地院審理，准予撤銷死亡宣告，還給阿榮「生者」身份。

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