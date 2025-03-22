連生物都比不上的病毒！葉春蓮8字點評傅崐萁：不學無術、胸無點墨

花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮今（22）日在「罷傅愛花蓮、反共護台灣」 記者會直指傅崐萁是連生物都無法比擬的「病毒」。（記者田裕華攝）

2025/03/22 16:50

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，國民黨團總召傅崐萁被視為頭號目標。花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮今（22）日在「罷傅愛花蓮、反共護台灣」 記者會直指傅崐萁是連生物都無法比擬的「病毒」，危害非常深廣，並指若傅是她班上的學生，她會給傅崐萁8字評語：「不學無術、胸無點墨」。

花蓮微光等罷免團體今天在台北舉辦「罷傅愛花蓮、反共護台灣」聯合記者會，與會者包含聯電創辦人曹興誠、國寶級作家李喬、師鐸獎教師葉春蓮以及明道大學校長陳世雄等人。

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葉春蓮致詞表示，像傅崐萁這號人物，只能用連生物都稱不上的病毒才能比擬，他的存在連生物身分都沒有，可是他的危害，非常廣、也非常深。剛開始侵害時候大家不知道，接近的時候也不曉得，等到開始有狀況的時候，已經帶來痛苦的病痛，越來越嚴重、越來越可怕。

「傅崐萁在花蓮的時間這麼長，他糟蹋花蓮，讓花蓮不再美麗，讓花蓮發臭了，何其忍心！」葉春蓮說，花蓮是她的故鄉，傅崐萁不只欺負花蓮鄉親，也欺負士農工商，他從來就不在乎人民，也不在乎花蓮縣居民。對於傅崐萁在影片上說「我瞧不起人民」，她批評，「好大的膽子啊，你什麼東西你敢這樣講 ！」

葉春蓮也提到，傅崐萁在當花蓮當縣長、立委的時候，每次文化中心表演都是廣西的什麼東西、中國大陸的哪個雜耍團，她完全沒有想到這個人是通匪、舔共的，「因為從小就被教就是要反攻大陸，我們是反共的，就算我不是國民黨的，等到我畢業到花崗去教孩子也是這樣教他們。」

葉春蓮表示，她自己知道這裡面有很多錯誤，後來勤跑圖書館找文獻資料，找到很多東西重新思考，建立自己的想法跟對台灣這塊土的印象，產生了排山倒海的而來的感情，她相信大家也是慢慢認識台灣是怎樣的土地，對台灣不但產生認同，也會非常的愛它。她也說，「台灣人不會算計別人，所有認同這塊土地的都是台灣人！」

葉春蓮指出，傅崐萁糟蹋了花蓮，沒有眼睛的國民黨把他帶到立法院當總召，每天都可以看到他影像，每天都可以看到他講話。她說，老師每學期要給學生下評語，用幾個字講出小孩的特質，如果傅崐萁在她班上他會得到8個字「不學無術、胸無點墨」，國民黨推薦這種人做總召，這個總召帶領出來的立委，會做出怎樣的質詢？

葉春蓮提到，傅崐萁去年在立法院開議的時候，那群骯髒的東西在立法院，做骯髒的事情，然後一件一件的做，人民看在眼裡越看越憤怒、越看越生氣，「不是我們害他們的，是他們自己做出來的，自作孽不可活」，通匪就是他們的基本盤，所有的國民黨不再反共。

葉春蓮表示，自己也認得一些國民黨朋友，但是如果國民黨還反共還尊重，可是連反共都沒有，國民黨已經沒有靈魂了，沒有靈魂的人在立法院要主導台灣千辛萬苦建立起來的自由民主，「誰不會不甘願？」

葉春蓮認為，通匪不可原諒，因為他眼中無視國家安全，沒有國家安全國家就不存在了，民主是台灣很重要的招牌，辛苦弄來的民主怎麼可以讓這些人糟蹋掉，因此大家要一起來將能量激發出來，這次因為傅崐萁是帶頭的就從帶頭的先開鍘。她也說，「我們現在清理花蓮，等我們把花蓮清乾淨了，各位一定要來哦！」

花蓮微光等罷免團體今天在台北舉辦「罷傅愛花蓮、反共護台灣」聯合記者會，包含聯電創辦人曹興誠、國寶級作家李喬、師鐸獎教師葉春蓮以及明道大學校長陳世雄等人都到場參加。（記者田裕華攝）

花蓮微光等罷免團體今天舉辦「罷傅愛花蓮、反共護台灣」聯合記者會，與會者包含聯電創辦人曹興誠、國寶級作家李喬、師鐸獎教師葉春蓮以及明道大學校長陳世雄等人。（記者李文馨攝）

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