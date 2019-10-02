發現6種惰性氣體元素！ Google首頁紀念拉姆齊167歲冥誕

2019-10-02 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕Google塗鴉今（2）日的主題是英國化學家威廉·拉姆齊（Sir William Ramsay），因其發現空氣中的6個惰性氣體元素，並確定它們在化學元素週期表的位置，為表彰拉姆齊的偉大成就貢獻，谷歌在首頁慶祝拉姆齊167歲冥誕。

綜合媒體報導，截至2016年為止，化學元素週期表共有118個已經證實的元素，表中最右排的「惰性氣體」，包含氦 （He）、氖 （Ne）、氬（Ar）、氪（Kr）、氙（Xe）與氡（Rn）等六種元素，皆是由化學家拉姆齊所發現，此外，他還確定六個惰性氣體在週期表的位置，並於1904年獲得諾貝爾化學獎。

根據媒體報導，拉姆齊不僅是諾貝爾化學獎得主，同時還精通多語，因而被譽為「科學界中最優秀的語言學家」。拉姆齊於 1916年7月23日死於鼻癌，為了表彰他的傑出貢獻，在其晚年定居的高威科姆（High Wycombe），有一所為了紀念他為名的威廉·拉姆齊爵士中學（Sir William Ramsay School）。

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