哀戚之旅！哈利王子走過安哥拉地雷區 緬懷亡母黛妃

2019-09-27 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與梅根王妃近日偕幼子亞契出訪南非，今（27）日追隨亡母黛安娜王妃22年前的足跡，徒步走過安哥拉的地雷區。

據《CNN》報導，英國薩塞克斯公爵哈利王子及梅根王妃近日展開為期10天的南非出訪行程。今（27）日哈利效法其亡母黛安娜王妃22年前聞名全球的步伐，穿著簡易防具走過非洲國家安哥拉（Angola）的地雷區。

報導指出，因人道主義等慈善工作備受國際社會愛戴的英國黛安娜王妃（Princess Diana），22年前與專門清除地雷和其他戰爭殘骸的慈善組織HALO Trust一道拜訪安哥拉第2大城市萬博（Huambo）。

黛妃當時穿著簡單防具，走過地雷區通道的照片全球瘋傳，也激起了國際社會對製造及使用地雷的關切。黛妃在1997年8月31日因車禍去世，而同年12月國際即簽署禁止使用、儲存、生產和轉讓地雷的《渥太華條約》（Ottawa Treaty），截至目前共有133個國家簽署。

HALO安哥拉行動負責人費南德斯（Valdemar Goncalves Fernandes）向媒體表示，「我們現在所有的成果都感謝黛妃的遊說，她讓我們所有的捐款人瞭解，國際社群也是造成這個悲劇的原因之一，而且他們可以幫得上忙」，他強調，「因為安哥拉完全沒有生產武器和地雷」。

在前往萬博之前，哈利王子途經東南方的迪里戈（Dirico），已巡視過部分清理完成的地雷區，並象徵性的引爆1枚地雷。哈利的私人秘書柯恩（Samantha Cohen）發出聲明表示，這對哈利王子而言，將是一場「非常重大且哀戚的旅程」。

據悉，HALO組織自1994年起至今已在安哥拉清除近10萬枚地雷，今年5月時他們估算仍有1104個「地雷區」需要清理，總計需花費超過2.6億美金（台幣約81.6億元）。

HALO組織原訂於2025年完成「拯救」安哥拉，即清除所有地雷，但依照實際募資速度，他們表示可能將延後至2046年完成，一年前他們甚至因捐款大幅衰退，曾慎重考慮過要終止安哥拉計畫。

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