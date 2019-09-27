開完毒趴回家熟睡遇火災 英國游泳健將與男友雙亡

2019-09-27 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲前「游泳選手」普拉（Tazmin Pugh）與21歲男友柯克（Josh Kirk）日前因延長線走火，當場在鐵皮屋改造的家中活活燒死！經過調查，2人在火災前剛從派對回家，曾在派對中服用毒品及酒精，可能導致2人的部分反應能力下降，無法在短短幾分鐘的「黃金時間」成功逃生。

綜合外媒報導，普拉2015年時曾在「大英國協青年運動會」上贏得「銀牌」，而柯克則從木工學徒出師；2人在2017年普拉因傷退出泳壇後相遇，迅速陷入熱戀的他們，隨後在同年年底搬到柯克家的一個「鐵皮穀倉」展開同居生活。

據調查，這場延長線引起的火災發生在去（2018）年10月28日晚間，2人剛參加一場「糜爛」的毒品酒精趴，並在派對中服用K他命、安非他命以及調酒，導致回到家後2人陷入熟睡，直到鄰居發現火勢連忙報案。

火勢被撲滅後，調查人員除了尋獲2人的焦屍，他們還發現，這間由「鐵皮穀倉」改造的住處，研判應是地板和4面牆都以鐵皮、金屬以及木頭構成，才會在電線走火後火勢迅速蔓延、在短短幾分鐘內就陷入火海，再加上2人因服用毒品反應能力下降，導致悲劇發生。

法醫里德（David Reid）透過屍檢，目前研判2人可能在火災初期就已經死亡，而他們的「意外死亡」得歸咎於延長線走火以及他們在案發前曾服用毒品。

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