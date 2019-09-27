高速公路上被「丟磚」 英車主反應超快避免傷亡

2019-09-27 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國韋克菲爾德（Wakefield）近日驚傳有人「惡意」從橋上向正在高速公路行駛的汽車扔磚頭，幸好當時45歲的車主尼科爾（Rik Nichol）正在切換車道，雖沒有及時避開，但隨後很快的穩住車輛，除了擋風玻璃遭到砸碎，並沒有造成任何傷亡。

綜合外媒報導，車主尼科爾在24日以時速80公里行經高速公路時，突遭橋上人「扔東西」！據尼科爾表示，當時他正看著後照鏡準備切換車道，雖然有看到橋上有人，但沒有多想，後來意識到橋上的人丟東西下來時，已經無法及時避開；值得慶幸的是，他與後面的車輛反應都很快，一個及時「穩住車輛」，一個馬上「向後退」，所以沒有造成傷亡。

據尼科爾表示，如果他當時已經切好車道，那塊「磚頭」很有可能會直接砸到他的臉，而這段驚險的過程全都被他的行車紀錄器錄下來；據當地警方表示，在當天晚上7時32分接獲這起「橋上扔石頭」案件，造成高速公路上一台銀色汽車擋風玻璃遭到損壞，但無人受傷。

警方除了立即搜查鄰近區域尋找嫌犯，也看了車主尼科爾的行車記錄影片，目前僅能確定嫌犯當日所丟的東西是「磚頭」，其身分仍在追查中。

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