最大巨蜥數量穩定 印尼： 取消關閉科莫多島

2019-10-01 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼環境部長30日表示，當局已決定明年無需按照原定計畫關閉科莫多島（Komodo），因為當地稀有的科莫多龍（Komodo dragon）的數量穩定，沒有受到威脅。

《路透》報導，印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）省長維克托（Viktor B. Laiskodat）今年7月表示，科莫多島必須關閉，以阻止旅遊人潮干擾科莫多龍的交配和繁殖的過程，並減少鹿、水牛和野豬等動物被盜獵的風險。

根據省政府的計畫，科莫多國家公園旅遊區會關閉一年，進行必要整頓，重新開放後，將成為入園門檻更高價的旅遊地。

但印尼環境和森林部長比卡（Siti Nurbaya Bakar）表示，數據顯示，科莫多龍的數量一直相當穩定，「從2002年到2019年，科莫多島上的科莫多龍數量一直相對穩定，沒有減少的威脅」。

該部會表示，省和中央政府將共同努力，改善旅遊景點、護林園的培訓，並為巡邏人員提供更好的設備，以及為科莫多龍建立一個研究中心。

2018年，有超過17.6萬遊客到訪科莫多國家公園，大多數遊客都是來一睹僅分布於印尼4個島嶼的世上最大蜥蜴。根據政府數據，科莫多島上目前有1727隻科莫多龍，林卡島（Rinca）上則有1049隻。

印尼環境和森林部表示，與林卡島不同，科莫多島將成為一個特殊的自然保護旅遊區，當局將做不同的安排。

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