全球最大蜥蜴被偷怕了！印尼將封島救瀕危科莫多龍

2019-04-03 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大科莫多巨蜥（又稱科莫多龍）已瀕臨絕種，黑市交易每隻逾台幣百萬元，造成走私猖獗，現有科莫多龍最大集中區的印尼科莫多國家公園，日前發生一起41條科莫多龍被盜案件，震驚印尼當局，決定從明年1月起不再對遊客開放科莫多島，為期1年。

綜合媒體報導，科莫多是世上體型最大的蜥蜴，平均體長2至3公尺，成年科莫多龍重約70公斤，力氣足以擊倒一頭牛，食量大到生吞整隻豬都不是問題，幾乎沒有任何天敵，體型大、牙齒尖利含毒，水牛被咬上一口就會因無藥可救的感染而死。

印尼科莫多國家公園位於雅加達以東約1400百公里，在1991年獲聯合國教科文組織確立為世界遺產，現有5700條科莫多龍，是旅客造訪公園能近距離目睹這世上最大的蜥蜴，科莫多島是其中一個大島，印尼當局決定封島，以對科莫多龍進行保育，除了走私猖獗的因素之外，科莫多龍主要食物數量日漸減少，導致科莫多龍總數減少，當局擔心，再不保育可能引發科莫多龍之間的互相吞食。

在今年3月破獲的科莫多龍走私案，一共有41條科莫多龍被從科莫多國家公園偷走，再以每條5億印尼盾（約108萬台幣）的價錢，向海外出售，導致印尼當局下定決心封島保育科莫多龍。

https://t.co/PD6ivexWQp pic.twitter.com/OdKOWYs8KQ — Komodo National Park （@komodoNP） 2019年3月18日

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