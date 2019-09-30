中國滅佛不手軟！ 冷血剷平58尊佛像、800個羅漢

2019-09-30 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來大力打壓宗教勢力，許多地方的佛像不是「被消失」就是「被改建」，讓許多信徒感到氣憤又無奈。近日又傳出58尊摩崖佛像被剷平、寺院中的8百個羅漢像也被拆光光。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌報導，中國近期「見佛就拆」的政策令許多信徒苦惱，不管在觀光區、佛寺或墓園，中國常以「非宗教場所或違建」為由進行拆除，當局稱佛像的數量太多且太高，但民眾都知道，拆除所有宗教雕像是政府的最終目的。

「世界佛教之光」摩崖雕刻在河北省僧冠峰景區內，長達300米，共計58尊雕像，不同風格的雕像表現出佛教創立及流傳路程和歷史，具有非常高的藝術價值，但這座大型宗教藝術品在5月被當局以「違建」為由拆除。

報導提到，拆除行動由省督導監督，當地政府稱若不執行拆除命令就得被開除，為防止拆除消息外漏引來民眾阻撓，拆除前夕，景區工作人員還被通知放假。拆除行動開始後，所有工作人員被下令禁止帶手機，不准拍照錄影，甚至送便當的人都被禁止帶手機。

短短三天，當局就將摩崖石雕全部摧毀，只留下拆除痕跡和光禿禿的石壁。自從雕像被拆除後，遊客人數明顯下滑，有信徒無奈表示「政府就是不讓你有信仰，雖然沒明說，實際上就是讓你信共產黨，別的啥也不能信」。

福建的靈鷲寺雖被政府列為「漳州市對臺交流重點寺廟」，仍逃不過當局的清算。該廟的300尊羅漢雕像被當局勒令拆除，還威脅若不拆除，就要把整間廟封起來。同時，遼寧善緣寺的500尊羅漢像也被下令移除，用黑色網子蓋住。

內蒙古自治區呼和浩特市的圓通殿就算有政府批文，公園內的一尊三面觀音像也被政府勒令拆除。當地政府內部人士透露「憲法規定宗教信仰自由，但是只要政治需要，什麼憲法、政府批文都可扔到一邊」。

這名內部人士更強調，在中國宗教信仰自由只在憲法和相關文件中存在，現實中又是另一回事，宗教信仰在中國一直都是受到限制、打壓和迫害的。

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