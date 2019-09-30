「英國川普」爭議不斷 強森遭爆對2女性伸狼爪

2019-09-30 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）爭議不斷，繼日前爆出在擔任倫敦市長期間，將公款撥給女性密友企業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri），現在又傳出在1999年，時任《旁觀者》編輯的強森在私人餐會上伸出狼爪，抓了兩名女性的大腿。據悉，強森對指控感到相當憤怒。

根據《衛報》報導，《週日泰晤士報》的記者愛德華斯（Charlotte Edwardes）出面指控，強森在1999年一次午餐餐會上，在餐桌下摸她的大腿，還說他抓得「相當內側」，讓她嚇到坐直。愛德華斯聲稱，強森在當時也對另一名女性做出一樣的事。

對此，唐寧街10號發言人予以否認，「這個指控是不實的」。據悉，強森對此感到相當憤怒，唐寧街內部人士也稱該指控是「胡扯」、「胡言亂語」。

愛德華斯在29日晚間推特發文表示，「如果首相不記得這件事，那麼顯然我有比他更好的記憶力」；英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）則表示，「我認識愛德華斯，她值得信賴。」

強森本來希望透過本週在曼徹斯特舉行的保守黨大會上，來說明他的「完成脫歐」口號，並聚焦一系列國內政策，包含健保、法律規範及學校議題。但自強森上任以來，他的私人作為就一直被外界強烈關注。

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