強森自比脫歐「浩克」 本尊現身打臉：他在聯盟裡比較強
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英國首相強森日前接受媒體專訪，自比為「綠巨人浩克」堅決帶領英國脫歐，被本尊出面打臉。（歐新社、路透，本報合成）

英國首相強森日前接受媒體專訪，自比為「綠巨人浩克」堅決帶領英國脫歐，被本尊出面打臉。（歐新社、路透，本報合成）

2019-09-16 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森日前接受媒體專訪，自比為復仇者聯盟中的「綠巨人浩克」，將堅決帶領英國脫歐。對此，在《復仇者聯盟》系列電影中飾演「浩克」本尊的美國男星馬克‧盧法洛（Mark Ruffalo）昨（15）日在推特上狂酸強森，在歐美社群瘋傳。

日前英國首相強森受訪時，自比為「浩克」並稱當他越憤怒時，力量越強勁，稱「無論被束縛得多緊，浩克都可以脫困，這也是我們國家的現況，將在10月31日脫身」。

對此，在《復仇者聯盟》系列電影中，飾演浩克本尊班納博士的美國男星馬克‧盧法洛（Mark Ruffalo）昨（15）日在推特上公開狂酸強森，被歐美網友推爆。

盧法洛表示：「強森忘了浩克只會為全體的利益而戰。強壯、憤怒同時也令他變得愚蠢和具破壞性。浩克與團隊『聯盟』的時候，才能做出最佳表現。單打獨鬥的浩克就只是個災難」。

盧法洛最後強調，況且浩克隨時都有班納博士（浩克變身前本尊）的科學和理性加持。令外界猜測是在諷刺強森既不科學也不理性。

這則貼文一出即被網友推爆，截至16日晚間8時50分，已被轉推2萬7千餘次，共有11萬個讚。有網友打趣地說：「他們絕不會讓黑寡婦（史嘉蕾喬漢森）安撫他」、「而且浩克也從沒對女王說過謊」、「支持浩克參選總統！」。

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  • 盧法洛在推特上表示：「浩克與團隊『聯盟』的時候，才能做出最佳表現。」（圖取自推特 @MarkRuffalo）

    盧法洛在推特上表示：「浩克與團隊『聯盟』的時候，才能做出最佳表現。」（圖取自推特 @MarkRuffalo）

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