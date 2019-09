強森自比脫歐「浩克」 本尊現身打臉：他在聯盟裡比較強

2019-09-16 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森日前接受媒體專訪,自比為復仇者聯盟中的「綠巨人浩克」,將堅決帶領英國脫歐。對此,在《復仇者聯盟》系列電影中飾演「浩克」本尊的美國男星馬克‧盧法洛(Mark Ruffalo)昨(15)日在推特上狂酸強森,在歐美社群瘋傳。

日前英國首相強森受訪時,自比為「浩克」並稱當他越憤怒時,力量越強勁,稱「無論被束縛得多緊,浩克都可以脫困,這也是我們國家的現況,將在10月31日脫身」。

對此,在《復仇者聯盟》系列電影中,飾演浩克本尊班納博士的美國男星馬克‧盧法洛(Mark Ruffalo)昨(15)日在推特上公開狂酸強森,被歐美網友推爆。

盧法洛表示:「強森忘了浩克只會為全體的利益而戰。強壯、憤怒同時也令他變得愚蠢和具破壞性。浩克與團隊『聯盟』的時候,才能做出最佳表現。單打獨鬥的浩克就只是個災難」。

盧法洛最後強調,況且浩克隨時都有班納博士(浩克變身前本尊)的科學和理性加持。令外界猜測是在諷刺強森既不科學也不理性。

這則貼文一出即被網友推爆,截至16日晚間8時50分,已被轉推2萬7千餘次,共有11萬個讚。有網友打趣地說:「他們絕不會讓黑寡婦(史嘉蕾喬漢森)安撫他」、「而且浩克也從沒對女王說過謊」、「支持浩克參選總統!」。

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl