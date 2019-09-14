脱歐始作俑者 英前首相卡麥隆：應二次公投

2019-09-14 17:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國脱歐方式陷入僵局，在2016年決定舉行脫歐公投的前首相卡麥隆（David Cameron）13日受訪時，直言「硬脫歐」不是好辦法，並認為不應該排除第二次脫歐公投的可能性，才有希望走出困境。

英國《泰晤士報》（The Times）13日報導，前首相卡麥隆在19日推出回憶錄「鄭重聲明」（For The Record，暫譯）前受訪，坦言這兩年曲折艱辛的脫歐談判「讓人看得難受」，卸任後他「鬱鬱寡歡」。他又指出，英國在無協議下脱歐將產生「糟糕的結果」，應該考慮舉行第二次公投。

卡麥隆表示：「我不認為可以排除這個選項，因為我們現在進退兩難。我不會說（二次公投）將會發生或應該發生。我只是在說，我們不能斷然把選項排除，因為我們必須突破僵局。」他也稱自己很擔心英國的下一步，每天都在想像硬脫歐的後果。

這是卡麥隆在2016年因脫歐結果下台後首次受訪，他在談及同僚、現任首相強森時，指對方在公投前擔任脫歐陣營主將時，「行徑太過惡劣」，批評強森等脱歐派當年在公投活動時「埋沒真相」。

強森同日在另一場合上表示，新的脱歐協議框架已經形成，他會在16日到盧森堡與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐盟首席脱歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）會面，對於可以達成協議感到審慎樂觀。不過，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）則指英國和歐盟之間仍有很大分歧。

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