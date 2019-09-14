英國保守黨臉書廣告遭踢爆 竄改《BBC》標題誤導大眾

2019-09-14 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國獨立調查組織《全面事實》（Full Fact）今（14）日指控保守黨涉嫌在臉書廣告中，竄改公共媒體《BBC》的新聞標題。

據《路透》報導，專門獨立核查新聞內容的非營利第三方組織《全面事實》（Full Fact），今日指控保守黨涉嫌在臉書廣告中竄改《BBC》的新聞標題，試圖誤導大眾。

調查指出，保守黨將該則《BBC》新聞標題改成〈政府挹注140億英鎊教育經費〉（£14 billion pound cash boost for schools），但事實上原來的標題是〈教育經費：政府宣布將挹注數十億英鎊〉（School spending: Multi-billion pound cash boost announced），而且內容寫明經費僅有71億英鎊，並批評政府140億的算法不合常理。

對此，《全面事實》執行長摩伊（Will Moy）表示：「獨立記者的報導不應如此被扭曲進而誤導讀者，這是不對的。」而該則報導的作者、《BBC》記者考夫蘭（Sean Coughlan）也在推特上指出：「報導唯一提及140億之處，就是批評那是錯誤的數據。」

《BBC》也向《全面事實》表示，該則報導的標題從未更動。而Facebook官方也證實，在廣告中更動標題是可行的。據統計調查，這則遭竄改標題的廣告自本月2日以降，已被瀏覽22萬至51萬次。

據悉，《全面事實》（Full Fact）是由保守黨人士塞謬爾（Michael Samuel ）贊助，於2009年成立，主要目標是查核新聞中的事實真相，並對謠言作出糾正。今年初《全面事實》宣布開始提供在臉書平台上的事實查核服務，面對英國可能進行提前選舉，近期該組織也正加緊查核社群平台上的消息真偽。

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