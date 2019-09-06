英相強森接連遭民眾嗆爆 老伯「笑裡藏刀」影片瘋傳

2019-09-06 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕英相強森（Boris Johnson）昨（5）日走訪英國里茲（Leeds），接連遇到民眾嗆聲，甚至有老伯微笑握手後要他：「離開我的小鎮」，尷尬對話被《BBC》記錄下來，在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，英相強森（Boris Johnson）上任以來的強硬無協議脫歐政策飽受爭議，加上延長國會休會、開除多名同黨「跑票」議員等，讓他的支持度跌落谷底。

強森昨（5）日走訪英國里茲（Leeds）等地，接受媒體採訪時遭一名推著嬰兒車的男子怒斥：「你在玩遊戲！全國都知道你在玩遊戲。一大清早你竟然在這裡，英國里茲的摩爾雷小鎮（Morley）。不！你應該在布魯塞爾和歐盟談新的協議。」

對此，強森起初疑似因男子的愛爾蘭口音而不知如何回應，後來他理解內容後辯稱：「你說得完全不對，我們已經在談妥新脫歐協議的邊緣。」儘管歐盟代表已經多次對外否認了這項可能。

除此之外，英國《BBC》還捕捉到一幕經典畫面，一名老伯在街上與強森微笑握手致意。但這名老伯突然話鋒一轉，一邊微笑一邊向強森說：「請離開我的小鎮。」強森卻沒有表現出驚訝，迅速回應稱：「我會的，就要走了。」

老伯「笑裡藏刀」的模樣，加上強森「誠懇」的回應，讓這段影片在社群網路上瘋傳，推特上即出現「#請離開我的小鎮」（#PleaseLeaveMyTown）標籤，更有網友嘲諷稱這是「強森專用」的打招呼方式。

相關影片請見：

老伯「笑裡藏刀」嗆強森

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