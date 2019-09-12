對女王說謊？遭質疑淡化脫歐危機 英相強森：絕無此事

2019-09-12 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕繼蘇格蘭高等民事法院今（12）日裁定延長國會休會「非法」後，英國首相強森（Boris Johnson）遭外界質疑，是否在脫歐危機上對女王有所隱瞞或說謊？對此，強森受訪時鄭重否認這項說法。

綜合外媒報導，針對蘇格蘭高等民事法院今日裁決，認定強森所主導的延長國會休會期為「非法」，令外界質疑強森是否在脫歐危機上對英國女王有所隱瞞或說謊，因為這項命令必須由女王親自頒布。

對此，強森在判決後受訪表示「絕無此事」，他說：「英格蘭的高等法院也同意我們的做法，但現在就只能等待最高法院的判決。」根據英國法規，任何「暫停」或「延長」國會休會的決定，都必須直接來自女王本人，而照往例女王通常都會信任首相所提出的建議。

強森表示：「我理解國會有許多重要的法案必須討論，但這是我們自二戰以來最長的會期之一。國會會有足夠的時間，在10月17、18日與歐盟的重要高峰會前後都能討論脫歐協議，我對談妥一個新的協議仍非常有信心。縱使不然，我們也會準時在10月31日脫歐，無論有協議與否。」

據悉，英國國會自本週二（10）起休會，恐在10月14日才會展開新的會期。英國反對黨勞工黨形容這是「空前重要的時刻」，必須讓國會提早恢復運作，以面對脫歐的各種危機。

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