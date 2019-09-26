近期多有肺病致死案例 美三軍販賣部禁售電子菸

2019-09-26 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州25日宣布全面禁止販售電子菸，成為美國第一個正式禁止銷售所有電子菸的州，而美國陸海空三軍將自10月1日起同樣全面禁止販賣部及經銷商販售電子菸，不過海軍陸戰隊目前尚未做出決定。

根據美國《軍事時報》（Military Times）報導，美國疾病控制及預防中心數據顯示，至少收到來自38洲的530個病例，並在6個洲當中確診7個死亡病例。五角大廈也曾對現役軍人健康調查，2015年調查結果顯示，有11.1%的美軍成員每天使用電子菸，比每日使用傳統菸的7.4%還高，在新兵當中，則有將近20%的人表示他們是電子菸使用者。

海軍販賣部事業管理處（NEXCOM）發言人威廉斯（Courtney Williams）表示，目前海軍福利站所販售兩款經美國食品暨藥物監督管理局（FDA）批准的電子菸產品，將在26日下午5點後下架。另外，海軍福利站未賣加味電子菸，但部分經銷商有販售的部分也將在10月1日下架。

陸軍及空軍販賣部事業管理處（AAFES）發言人沃德（Chris Ward）宣布，所有電子菸產品將在30日後全面下架，直到FDA與美國疾病管制暨預防中心（CDC）完成研究後，才考慮是否恢復販售。沃德也引述了陸軍公共衛生中心的「公共衛生警報」，呼籲士兵和軍眷別使用電子菸或電子菸產品，直到與電子菸有關的肺病有更多人認識。

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