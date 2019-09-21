全美肺病逾530人！零售商龍頭停售電子菸、電視禁播廣告

2019-09-21 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國近日發生多起肺病致死案例，專家推測疑似與電子菸有關。對此，美國零售商龍頭沃爾瑪（Walmart）昨日宣布，將停止販售電子菸相關產品，且有多間電視台都宣布，將禁止播放電子菸產品廣告。

據《CNN》報導，沃爾瑪發布聲明指出，因政府調整政策，管制販售電子菸，且產品本身存有致病疑慮，才做出此決定「目前庫存賣完後，就會完全停售」。再加上沃爾瑪是全美規模最大的零售商，所以停售電子菸的決定，可能會讓其他業者跟進，嚴重打擊電子菸產業。

沃爾瑪日前就已提高購買菸品的年齡限制為21歲，其中包括在青少年中非常受歡迎的甜味電子菸。目前在全美已有超過530人染上不明肺病，專家推測，病因可能和電子菸有關，且其中有超過一半的患者，年齡都在25歲以下。

對沃爾瑪而言，這是該公司在爭議議題上做出的第2次讓步。本月初，因槍擊案頻繁發生，沃爾瑪即宣布停售部分手槍和彈藥，並勸阻顧客不要在商店中公開攜帶槍枝。

另外，美國大型電視網如哥倫比亞廣播公司（CBS）、維亞康姆（Viacom）和CNN母公司華納媒體等皆宣布，將會禁止播放電子菸廣告。

全美目前已有8人疑似因電子菸相關的肺病而死亡，但實際致病原因尚未明朗，美國疾病管制中心以及食品藥物局的相關人員都已展開調查，健康部門人員則指出，雖然尚未找出關聯性，但病患仍應避免吸食電子菸。

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