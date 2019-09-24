武警住你家4天！北京「十一」風聲鶴唳 紐時記者被趕出門

2019-09-24 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國下週將大舉慶祝建政70週年，為了因應在北京舉行的閱兵等活動，相關的維安工作也越趨嚴格，處處風聲鶴唳，透露不安。外媒報導指出，就連記者都被迫搬離長安街的住處，其住處將交由武警入住4天。

根據《紐約時報》中文版報導，上星期六上午，紐約時報記者赫海威的住處大門被北京公安局的警察敲響。警方問：「你知道十一（10月1日）的事兒嗎？」赫海威點了點頭。「你要離開。」警察說：「我們會有武警入駐4天。」

「我腦海中浮現出一群警察躺在沙發上發著牢騷，整夜抽著煙，仔細翻閱著那些關於異見人士的藝術作品和美國政治的書籍。」赫海威表示，過去4年來，作為一名駐北京的美國記者已習慣了繁瑣的簽證規定、機場的麻煩以及在農村的隨意扣留，但從沒遇到過遭警察霸佔住處的情況。

赫海威指出，即使在平靜無事的時候，北京也令人感到窒息，但在習近平的大閱兵前夕，北京城陷入一種極度躁動的狀態，這是想要向美國及其他國家表明，中國及其領導人比以往任何時候都更堅不可摧。

赫海威表示，9月以來，北京當局已經封鎖了他居住的整個街區，該區距離天安門廣場和故宮不遠，不但道路被封鎖，連網路速度都「慢得像蝸牛在爬」。當赫海威每天進入公寓大樓，「保安都會對我搜身檢查，早晚都是如此。」

赫海威指，宵禁已經實施，居民被要求在下午5點前回家，8點前關上窗戶並拉好窗簾，而警察會在公寓的走廊上過夜，以確保民眾遵守相關規定。

赫海威表示，北京當局正進行著比往常範圍更廣的維安鎮壓行動，這或許與香港的動亂有關。赫海威描述：「購物中心有防爆犬巡邏，街角有軍警站崗，沿閱兵路線的住宅、商店和酒店的入口都有X光安檢儀和金屬探測器。」另外，還禁止放風箏、操作無人機、施放氣球和圈養鴿子，甚至連官員都被下了禁酒令。

據該報導，最近某日晚上8點，赫海威按照警察的命令拉上了窗簾。不過，大約半小時後，該名警察又登門，語帶怒氣地問：「我不是說今天有活動嗎？」、「為什麼沒有關窗簾？」赫海威表明已拉上了，但該警察不信，走到客廳檢查，該警察看完說「別開」就怒氣沖沖地走了。

接下來幾天，該名警察打電話給赫海威，提醒赫海威要離開，並問赫海威要去哪。赫海威說：「很明顯，沒有討價還價的餘地，我別無選擇，只能奉命行事。」

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