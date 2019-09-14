港網友集資登超嗆廣告祝強國70大壽 一天順利達標

2019-09-14 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國即將迎接70週年國慶，香港「G20」團隊13日發起「強國大壽，賀佢（他）老母！」募資活動，籌款以刊登廣告「慶賀」中國國慶，目標為800萬港幣（約3162萬新台幣），短短1天就獲得24417位支持者響應，更已募得超過原定目標。

「G20」表示，香港行政特首林政月娥宣布撤回《逃犯修訂條例草案》，妄圖使港人讓步、放棄抗爭，不再堅持5大訴求；但港鐵太子站、新屋嶺等多地發生無法無天的警暴，眼見沒有民主的制度能如此快速崩壞，我們香港人只會更堅定的抗爭，絕不輕言放棄。

「G20」發起「強国大壽，賀佢（他）老母！」活動，並大酸「為了大家最敬愛、最偉大的中國刊登一系列祝賀廣告慶祝生日」，也進一步向全世界表達我們的心意，祝賀廣告將會登上各大網路媒體及外國報章！

不過，這項文宣也引來網友質疑是否會「玩膠（指惡搞）」？「G20」特別聲明，過去2次的登報內容，很認真的將希望國際社會關注的事項，包含香港人面臨的危機及國際社會上可行的支援行動確實描述，深刻明白這具有重大意義，因此前面的宣傳純屬噱頭，請大家放心。

根據募資活動介紹指出，近日政府開始對他們進行抄襲，以登報手段在世界各國散播消息，藉此「維穩」，因此希望這次的計畫能成為全香港人向中共和特區政府的一次表態。

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